La felicidad de Belén Esteban en la graduación de su hija Andrea

Belén Esteban ha vivido uno de los días más felices de su vida. Su hija Andrea, de 23 años, acaba de graduarse y la colaboradora no puede estar más orgullosa de ella. La joven ha finalizado sus estudios de Comunicación y Marketing empresarial en el Birmingham Metropolitan College (BMet), de Londres, un momento de alegría que la tertuliana ha compartido con todos sus seguidores. "Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña", ha comenzado diciendo junto a esta foto en la que aparece Andrea con la tradicional toga y birrete. "Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Que orgullosos estamos de tí, hija", ha añadido.

Alejada de los focos por decisión propia, Andrea lleva una vida muy discreta que Belén respeta al máximo. Sin embargo, la colaboradora ha hecho una excepción para felicitar a su hija por este logro académico, al igual que hizo en 2017, cuando la joven finalizó sus estudios de bachillerato.

Belén y Andrea están muy unidas, aunque no es frecuente verlas juntas públicamente. La última vez que ocurrió fue el pasado 19 de julio en Madrid, cuando asistieron al concierto de Rosalía con Miguel Marcos. "Andrea es lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo, solo puedo dar gracias a Dios de la hija que tengo", aseguró la colaboradora emocionada.

Belén, que continúa recuperándose de su fractura de tibia y peroné, ha contado en más de una ocasión que Andrea "es tímida, muy estudiosa y una fan total de Justin Bieber". Pero evita dar más detalles sobre ella porque la joven desea ser "anónima". "No se quiere dedicar a esto; quiere seguir cogiendo el metro y el autobús y yo no soy nadie para fastidiarle la vida", reconoció. Tras su graduación, Andrea comienza una nueva etapa. Por ahora no se conocen los pasos que dará y si finalmente se dedicará a la radio, ya que, según confesó su madre, quería ser "locutora musical".