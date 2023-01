Belén Esteban vuelve al cine como actriz protagonista

Lleva más de veinte años frente a las cámaras y la soltura y naturalidad con la que se desenvuelve ante ellas no solo le han hecho ganarse el cariño del público sino que le ha llevado a ganarse el apelativo de “princesa del pueblo”. Sin miedo a decir que sí a nuevos retos profesionales, Belén Esteban ha revelado que se encuentra inmersa en el rodaje de una nueva película Ukelele para dos, dirigida por Enrique García, en la que la colaboradora televisiva se interpreta a sí misma. "Es algo mío pero no de mi vida. Hago de mí, pero hago algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien y muy cómoda", ha explicado la de Paracuellos.

Belén, que ya ha hecho sus pinitos como actriz participando en varios cameos en la serie Aída, dando vida a una señora de la limpieza en el cortometraje Petunias e incluso actuando en la película Torrente 4: Lethal Crisis, ha confesado que no le ha resultado nada fácil y que ha tenido que “estudiar” bastante con el objetivo de facilitar el trabajo a todo el reparto. "No os voy a engañar. Lo tenía, pero yo quería hacerlo perfecto" revelaba la colaboradora.

Pletórica de felicidad por esta nueva oportunidad profesional, Belén Esteban ha señalado que aún le quedan algunas escenas por rodar y que está disfrutando al máximo de esta experiencia ya que cuando rodó a las órdenes de Santiago Segura no se encontraba en su mejor momento. “Ahora estoy en una etapa tan maravillosa que la he disfrutado con locura” afirmaba.

Pero por si esta aventura no fuera ya de por sí lo suficiente emocionate, la "princesa del pueblo", que ha rodado buena parte de sus escenas en Marbella, ha revelado que este año desfilará por la alfombra roja de Festival del Cine de Málaga, algo que, sin duda, le hace muchísima ilusión y que le permitirá darse un baño de multitudes.

Y es que Belén Esteban es sinónimo de éxito y su trayectoria le precede. Además de tener su principal fuente de ingresos en la televisión, la de Paracuellos se ha atrevido con diversos negocios. Ha prestado su imagen a una marca de sartenes y de bisutería y recientemente daba el salto como empresaria del sector de la alimentación, lanzando al mercado una serie de productos bajo su marca Sabores de la Esteban, causando auténtica sensación con su gazpacho y sus patatas fritas.