El esperado regreso de Belén Esteban a Sálvame después de su lesión de tibia y peroné

Después de casi 5 meses de ausencia, Belén Esteban ha vuelto a la que es su segunda casa, el plató de Sálvame. Este es un regreso de lo más esperado, porque la colaboradora anhelaba ocupar su silla habitual en la tertulia de Telecinco. Como ella misma anunció a través de sus perfiles sociales, las grandes mejoras que ha hecho en el proceso de recuperación de su lesión le han permitido retomar su rutina de trabajo, y, sobre todo, reencontrarse con sus compañeros a los que tanto ha echado de menos.

VER GALERÍA

Cabe recordar que Belén tuvo que tomarse un tiempo de retiro obligado, puesto que, a finales del pasado mes de abril sufrió una aparatosa caída en directo mientras emulaba una de las pruebas de Supervivientes. Un desgraciado accidente que la llevó a fracturarse la tibia y el peroné. Estas semanas de ausencia no han sido nada fáciles para ella, ya que vio su movilidad completamente reducida, una dependencia que tuvo un gran impacto en el plano psicológico. Además, tuvo que someterse a distintas intervenciones quirúrgicas así como a numerosas sesiones de rehabilitación, que aún continúan, para volver a caminar con normalidad.

VER GALERÍA

Belén Esteban cuenta cómo avanza su recuperación y responde a las acusaciones por sus vacaciones

La prueba que demuestra lo recuperada que está Belén Esteban tras unos meses muy complicados

Un momento muy significativo en el que el resto de los colaboradores le han mostrado su cariño con una calurosa bienvenida. Sin duda, una tarde de lunes de lo más alegre para Belén que desde que ha comenzado el programa no se le ha borrado ni un segundo la sonrisa de la cara, e, incluso, ha llegado a bromear sobre su estado de salud, todavía necesita una muleta para apoyarse y no sobrecargar el pie afectado por la lesión, asegurando entre risas que si la persona que va a ser el nuevo fichaje de la temporada del espacio televisivo no es de su agrado ella no saldrá corriendo. De la misma manera, y haciendo gala de su veteranía en Sálvame, ha querido hacer un breve repaso sobre cómo ha visto ella el programa desde su casa y las controversias en las que se han visto envueltos alguno de los allí presentes.

VER GALERÍA

Un verano diferente

Belén ha vivido esta época estival con mucha calma y guardando el reposo estipulado por los médicos. Todo ello en la mejor de las compañías: sus seres queridos, que han sido los encargados de brindarle todo tipo de cuidados. Junto a ellos ha asistido a diferentes eventos culturales y de entretenimiento, como el concierto de Rosalía en Madrid, pero, sin duda, si hubo un instante especialmente emotivo y que nunca va a olvidar la tertuliana ese fue el acto de graduación de su hija, que ya tiene 23 años y que ha completado con éxito sus estudios de Comunicación y Marketing en el Birmingham Metropolitan College (BMet), de Londres. Finalmente, y como broche de oro, disfrutó de unas románticas vacaciones en la costa junto a su marido Miguel Marcos que le han permitido recargar las pilas y volver con todavía más energía a la televisión.

La felicidad de Belén Esteban en la graduación de su hija Andrea

Belén Esteban regresa a 'Sálvame' con charanga y pancartas de bienvenida