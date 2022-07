Belén Esteban regresa a 'Sálvame' con charanga y pancartas de bienvenida

Después de 92 días sin pisar el plató de Sálvame por culpa de una fractura de tibia y peroné que se hizo en el propio programa mientras realizaba una prueba que habían realizado anteriormente los concursantes de Supervivientes, Belén Esteban ha regresado al trabajo por todo lo alto: llegando a las instalaciones de Mediaset mientras una charanga ha puesto música a los primeros instantes de su recorrido y varios fans y compañeros sujetaban pancartas de bienvenida. "Siempre me pongo muy nerviosa cuando vengo. Estoy muy emocionada porque voy a ver a gente que hace mucho que no veía, pero todo bien. Además es que me gusta mucho mi trabajo. He estado hablando desde mi casa con la televisión. Este recibimiento me ha encantado porque lo que más me gusta del mundo es una charanga", ha dicho la 'princesa del pueblo' muy sonriente a su llegada en un coche descapotable.

Belén Esteban cuenta, muy animada, cómo afronta la rehabilitación tras operarse una pierna

Muy agradecida con la calurosa bienvenida al plató de Sálvame, donde el público también la ha vitoreado, Belén ha abrazado al director del programa y al resto de compañeros que tanto tiempo llevaba sin ver: Muy largo se me ha hecho. Mucho mucho. Ya estuve en el Deluxe, pero es mi plató, claro. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves y que se han preocupado de ti y es verdad que no les he contestado a muchos. Es verdad que te emocionas con estas cosas, y yo me he emocionado mucho", ha reconocido la colaboradora, asegurando que tiene mucho cariño a su equipo y a los otros tertulianos porque pasa mucho tiempo con ellos. "No he estado tres meses bien y no quiero pensar en lo de atrás, quiero tirar para adelante", ha añadido.

Reconociendo que es "muy llorona", Belén ha hecho un repaso por algunos de los momentos más importantes que han vivido en el programa durante su ausencia, dejando claro que la madre de Yulen Pereira se ha equivocado con su amiga Anabel Pantoja, de la que ha sido defensora a través de sus perfiles sociales. "Ha metido la pata y para mí se ha equivocado porque ha dicho cosas sobre Anabel en el concurso que no eran verdad. Además dijo cosas en el polígrafo que no me gustaron", ha dicho la colaboradora sobre las declaraciones de Arelys que hicieron llorar a la influencer cuando fue expulsada de la edición.

Belén Esteban vuelve a caminar 63 días después de su aparatosa caída

Además, la que fuera ganadora de GH VIP, que ha coincidido con Chelo García Cortés en el médico tras su caída en Sálvame Fashion Week, ha explicado que ha visto a su compañera muy "delgada y desanimada". "Tiene molestias, ella está tristona. Tiene que hacer caso al médico, estoy aquí porque me han dado un alta por mejoría, porque a mí me viene bien venir", ha explicado Belén, que todavía acude a rehabilitación y anda con muletas para terminar de recuperarse.