Belén Esteban cuenta, muy animada, cómo afronta la rehabilitación tras operarse una pierna

Belén Esteban fue dada de alta hace unas dos semanas tras haber sido operada de una fractura en la pierna y desde entonces ha puesto todos sus esfuerzos en su recuperación. Muy animada como se puede notar en su sonrisa, la colaboradora ha compartido unas imágenes en las que se aprecia las técnicas que está utilizando para mejorar poco a poco su estado. “Gracias es la única palabra que puedo decir” comienza en su breve mensaje, en el que responde a las continuas muestras de cariño que amigos y seguidores dejan en sus perfiles. “Trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo” añade. En las imágenes se la puede ver llegando al lugar donde se está tratando y el método que utilizan.

Entre los mensajes de ánimo que se acumulan en esta publicación, están los de compañeros como Carme Chaparro, que le dedica unos corazones, y Rafa Mora, colaborador de Sálvame, que desea su pronto regreso a televisión. “En nada estás en plató dando guerra”. Fue precisamente durante uno de los programas vespertinos cuando se lesionó, haciendo un juego que emulaba una de las pruebas que tienen que superar los concursantes de Supervivientes. Una mala caída le provocó la fractura de la tibia y el peroné, lo que motivó su ingreso y su posterior intervención.

Un momento complicado

No fue un momento fácil para Belén, que estaba muy desanimada porque tendrá que permanecer varios meses de baja. “En esto se necesita mucha paciencia... y es justo lo que yo no tengo", contaba en una llamada telefónica a sus compañeros tras ser intervenida. "Se me ha parado la vida tres meses y soy una persona muy activa", lamentaba. Explicaba además que poco a poco se iba encontrando mejor, pero que no lo estaba pasando bien pues a la rotura se suma que es diabética. "Me hice un fracturón", recordaba sobre la caída donde se ha "jorobado el pie". "No ha sido fácil y no lo estoy pasando bien", recalcaba.

En estas semanas ha tenido sin embargo junto a ella el que es un pilar fundamental en su vida: su marido Miguel. “No se ha separado de mí día y noche". Su operación, que tuvo que retrasarse inicialmente debido a las "ampollas que le salieron a causa de la inflamación de la pierna", se realizó el 6 de mayo. La colaboradora comentó que duró unas 2 horas y 45 minutos, un tiempo en el que le colocaron dos placas y veinte tornillos.

Aunque está convaleciente, Belén no se olvida de manifestar su apoyo incondicional a su compañera Anabel Pantoja, que está participando en Supervivientes. Desde sus perfiles anima a sus seguidores a votar para que la sobrina de Isabel Pantoja sea salvada de la nominación a la que se enfrenta esta semana junto a Kiko Matamoros, Marta Peñate y Nacho Palau.