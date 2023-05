Belén Esteban rotunda contra Jesulín de Ubrique: 'El verdadero padre de mi hija es Miguel Marcos'

Belén Esteban (49 años) ha estallado con la vuelta a la televisión del padre de su hija Andrea, Jesulín de Ubrique (49 años) que es el fichaje sorpresa de la nueva edidición de 'MasterChef Celebrity'. La colaboradora de 'Sálvame' ha dado detalles de lo que considera 'una falta de respeto del exdiestro hacia su hija, Andrea Janeiro'. No solo ha relatado detalles muy reveladores de la relación padre e hija, "marcada por la falta de cuiado en los momentos más importantes de la vida la joven", según la propia Belén, sino que ha puesto en valor el papel fundamental que ha jugado su marido, Miguel Marcos (35 años), al que ha definido como "el verdadero padre" de su hija: "Es el que se ha preocupado de tu primogénita".

La cara de Mediaset lanzó preguntas al extorero: "¿Sabes dónde vive? ¿Lo sabes? La ciudad sí, porque lo sabe toda España". La de Paracuellos ha tenido también palabras para la familia de su expareja y no dudó en mandar un beso y un agradecimiento emocionado a Carmen Bazán y a Carmen Janeiro, "yaya Carmen, tita Carmen, os mando un beso y gracias, porque sé que la queréis con locura”.

Esteban siguió lanzanco reproches desde su silla de colaboradora: “Te duele tu mujer, pero tendrían que dolerte otras cosas”, seguía poniendo de ejemplo los dedos de su mano, “tenga cuatro o cinco, de esos cuatro no me corto ninguno, porque me duelen todos”, ha sido su demoledora y expresiva metáfora. “¿Quién ha defendido a mi hija cuando tuvo 18 años?”, ha vuelto a insistir, “se defendió ella misma, porque un juez dijo que era anónima”, ha sentenciado.

Y fue al hablar de su marido, Miguel Marcos, al que considera "el verdadero amor de su vida", cuando Esteban se rompió y entre lágrimas contó: “Tengo que agradecer a dos personas en mi vida, a mi padre, que era su ojito derecho, a mi madre, a mis hermanos y a mis cuñadas, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Él es el que se ha preocupado de tu primogénita", sentenció.

La advertencia de Belén a Jesulín

Belén Esteban volvió a lanzar una advertencia de los motivos por los que no cuenta más detalles de su relación con el exdiestro: "La vida no te ha tratado muy bien, te veo hasta mayor y me da mucha pena, pero me dicen que me calle, sino soltaba las Fallas de Valencia" y terminó diciendo que ella no tiene ninguna conversación pendiente con el padre de su hija pero "sí con tu primogénita, que hace cinco años que la está esperando. ¡Hasta luego, Maricarmen!".