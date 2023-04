La emoción de Belén Esteban al hablar de su hija Andrea: 'Amarte me da fuerza para seguir adelante'

Alejada de los focos por decisión propia, Andrea Janeiro lleva una vida muy discreta que su madre, Belén Esteban, respeta al máximo. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame ha hecho una excepción para gritar al mundo entero lo orgullosa que está de la joven, que el próximo 20 de julio cumplirá 24 años. "De pronto no he encontrado la manera de decírtelo, pero quiero que sepas que mi corazón se siente muy orgulloso de ti. No te has dado cuenta, pero para mí, que seas mi hija, es el regalo más grande que Dios me pudo dar", ha comenzado diciendo con una canción de Justin Bieber de fondo, uno de los cantantes favoritos de Andrea. "Has sabido ir de frente a las circunstancias de la vida a pesar de todo. Si un día alguien te dicen que no lograrás lo que te propones, déjalos, tú demuéstrate lo contrario. Gracias por ser buena hija, por estar cuando te necesito. Amarte me da fuerza para seguir adelante. Te amo, hija", ha añadido.

- Andrea Janeiro, 18 años en 25 imágenes

VER GALERÍA

Belén y Andrea están muy unidas, aunque no es frecuente verlas juntas públicamente. La última vez que ocurrió fue el pasado 19 de julio en Madrid, cuando asistieron al concierto de Rosalía con Miguel Marcos. La colaboradora ha contado en más de una ocasión que su hija "es tímida, muy estudiosa y una fan total de Justin Bieber". Pero evita dar más detalles sobre ella porque la joven desea ser "anónima". "No se quiere dedicar a esto; quiere seguir cogiendo el metro y el autobús y yo no soy nadie para fastidiarle la vida", declaró.

- En ¡HOLA!, ¿Qué opina Jesulín de Ubrique sobre la última decisión de su hija Andrea?

- La espectacular fotografía de Andrea Janeiro con la que Belén Esteban la felicita por su cumpleaños

Una vez finalizados sus estudios de bachillerato en 2017, Andrea se matriculó en Comunicación y Marketing empresarial en el Birmingham Metropolitan College (BMet), de Londres. Tras cinco años estudiando allí, la joven se graduó con la tradicional toga y birrete ante la presencia de su madre. "Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Que orgullosos estamos de ti, hija", publicó Belén junto a esta foto.

VER GALERÍA

La joven comenzó entonces una nueva etapa en su vida. Según la revista Lecturas, Andrea habría puesto rumbo a Los Ángeles para trabajar como periodista, presentando un programa de entrevistas propio, y community manager, gestionando las redes sociales de Sabores de la Esteban, la empresa de productos de alimentación de su madre. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame negó la información. Por lo tanto, se desconecen los pasos profesionales de Andrea y si finalmente se dedicará a la radio, ya que, según confesó Belén, su hija soñaba con ser "locutora musical".

- Así presentaron Belén Esteban y Jesulín de Ubrique a su hija Andrea en las páginas de ¡HOLA!

VER GALERÍA

Sea lo que sea, la colaboradora siempre estará a su lado respetando todas y cada una de sus decisiones, ya sean laborales o personales. "Yo tengo una hija y la puedo aconsejar, pero a los hijos hay que dejarles volar. Los padres, lo que tenemos que hacer es dejar a los hijos ser felices, por mucho que nos duela", reflexionó.