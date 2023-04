No te pierdas la reacción de Belén Esteban ante el inminente regreso de Jesulín de Ubrique a la televisión El torero ha concedido una entrevista a Bertín Osborne en el programa de 'Mi casa es la tuya', que se emitirá próximamente

Un año después de su última aparición televisiva en El desafío, Jesulín de Ubrique regresa a los platós de televisión por todo lo alto. El torero ha sido confirmado como uno de los concursantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, pero antes de convertirse en aprendiz de chef, el diestro va a ser entrevistado por Bertín Osborne en Mi casa es la tuya en Telecinco. A pesar de que todavía no hay fecha de estreno, la cadena ha emitido el video promocional: "¿Qué pasa, chavalín? ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir a Telecinco?", le pregunta en el arranque el presentador, ya que el marido de María José Campanario no aparecía en Mediaset desde el 2015 como invitado de Hay una cosa que te quiero decir. Ante estas informaciones, Belén Esteban ha querido dar su opinión y ha sido muy tajante y clara. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho la colaborado de televisión sobre Jesulín!

