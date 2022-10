La emoción de Carmen Bazán al volver a la televisión después de una década

Hace cerca de una década que Carmen Bazán, madre de Jesús Janeiro, no se ponía frente a las cámaras, sin embargo la participación de su hijo Víctor en el reality Pesadilla en el paraíso la ha sacado de su retiro. La madre del diestro ha estado en la granja donde se graba el programa para sorprender al concursante, que no ha podido contener la emoción cuando la ha visto llegar. “No me llores, por favor. Vengo a darte ánimos” le dijo. No dudó así en referirse a sus nietos y a Beatriz Trapote, su nuera, recordando a su hijo que todos le están viendo desde casa. “Tienes unos niños que son un encanto, una mujer que vale diez. Todos estamos contigo” le dijo refiriéndose a sus tres nietos, Víctor, de 6 años, Oliver, de 3, y Brenda, de 1.

Las imágenes del bautizo de Brenda, la hija pequeña de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

Resaltó las cualidades de Víctor, recordando en ese momento a su exmarido Humberto, que falleció en agosto de 2020. “Él siempre es así, trabajador. Su padre le enseñó a trabajar mucho, es tal como es”. El encuentro duró apenas unos minutos, pero sin duda los consejos que le ha dado su madre le habrán dado un plus de energía para seguir adelante con fuerza. “Sigue para adelante, para atrás ni para coger impulso” le dijo. Y se despidió con un consejo: “No tiene que estar a favor de unos ni de otros. Estar aquí es muy duro”. Después de reiterar lo mucho que le admira y que le quiere (y de dejar algo de comida casera para que compartiera con sus compañeros), Carmen se marchó asegurando que está más tranquila pues ve bien a su hijo.

La última aparición de Carmen Bazán en televisión tuvo lugar en el año 2013, cuando se convirtió en la protagonista de El reto más gordo de Sálvame y además participó en Campamento de verano. Decidió después alejarse de los medios y, en 2021, se anunció su vuelta a la pequeña pantalla como invitada de Toñi Moreno en Viva el verano, pero finalmente canceló su participación en el programa. La madre de los Janeiro vive tranquila, dedicada a su familia, que en el verano de 2020 lloraba el fallecimiento de Humberto Janeiro. No asistió entonces al funeral de su exmarido dado que no querría protagonismo, como se explicó en Sálvame. Sí que se pudo ver una corona de flores rojas en la que se leía su nombre, lo que reflejaba sus sentimientos de tristeza. Humberto y Carmen pusieron fin a su matrimonio en el año 2003.

Víctor Janeiro es uno de los participantes del reality Pesadilla en el paraíso, un formato en el que los concursantes tiene que salir adelante compartiendo las duras tareas que se realizan en una granja. Se enfrentan así a la convivencia y a un día a día lleno de privaciones en el que no tardan en surgir los roces y los conflictos. Entre los concursantes están Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, Gloria Ortega, hija de José Ortega Cano, Mónica Hoyos y Marco Ferri, entre otros.