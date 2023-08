Carmen Bazán habla del regreso conjunto a los ruedos de los hermanos Janeiro: 'Son bastantes nervios'

La plaza de toros de la localidad madrileña de Cenicientos ha recibido este jueves 17 de agosto una corrida muy especial. Por primera vez en años, los hermanos Janeiro, Jesulín y Víctor, han toreado de forma conjunta con motivo de la Feria del Toro de la tradicional festividad de la Virgen del Roble. Un día para el recuerdo de ambos y sus admiradores que emociona profundamente a su familia, algo que ha revelado tanto Beatriz Trapote, mujer del segundo, como Carmen Bazán, orgullosa madre de ambos. "Es un momento histórico, los dos hermanos juntos en la plaza", ha expresado la periodista; unas palabras a las que su suegra se ha sumado expresando los sentimientos que le afloraban en los momentos previos al comienzo de la faena.

Ver de nuevo a Jesulín de Ubrique, de 49 años, y Víctor Janeiro, de 44, vestidos con sus trajes de corto y desplegando su talento en el albero es una alegría para quienes siguen de cerca su encomiable hacer, una cita cargada de emociones para los taurinos, que les disfrutaron juntos por última vez en una plaza de un municipio de Burgos hace ya muchos años. Alegría, entusiasmo y gran expectación es lo que ha despertado este reencuentro con tintes familiares que Trapote, en calidad de reportera de Así es la vida, ha transmitido a los espectadores del programa.

Entregada y visiblemente volcada con este nuevo reto de su marido y su cuñado, que se enmarca en una causa solidaria, la comunicadora se ha puesto en contacto con la madre de ambos, Carmen Bazán, para conocer sus sensaciones antes del arranque de la jornada, a la que ambos han llegado juntos y se han detenido en varias ocasiones para fotografiarse con sus fans a lo largo del trayecto hasta el coso.

"Estoy un poquito nerviosa porque están los dos toreando y, quieras que no, son bastantes nervios", ha confesado la progenitora de los diestros, que se encuentra en Cádiz, motivo por el que no ha podido presenciar el evento: "Los veo cuando los cuando los televisan, pero a la plaza ya no", ha agregado en las declaraciones ofrecidas vía telefónica, pues su nuera, a la que adora, se ha puesto en contacto con ella a través de una llamada emitida en vivo por el mencionado espacio. Sobre el reciente regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique, que firmó una mayúscula faena en el pueblo de Mozoncillo, Segovia, trece años después de su retirada y logró cortar dos orejas ante un entregado público local, también se ha sincerado. "Para mí, como mi hijo que es... Pero para las personas mayores, los jóvenes, los niños, todo el mundo lo quiere. Lo que pasa que Víctor es más serio", ha reflexionado.

Antes de concluir su intervención, la matriarca del clan Janeiro ha dedicado unas emotivas palabras a su interlocutora, a quien ha tildado de persona extraordinaria de igual modo que el resto de las nueras que tiene y ha tenido. Por su parte, Trapote ha vuelto a evidenciar la gran estima en la que tiene a Carmen y ha puesto en contacto al programa con su esposo, quien ha reconocido que se sentía "ilusionado, con ganas de vestirme y salir ya": "Siempre se agradece y si es en familia más todavía", ha añadido. Unas horas después, ha dado comienzo la memorable corrida, en la que a ambos protagonistas se ha sumado Félix San Román, Roberto Cordero y Canales Rivera, que ha asistido arropado por su hijo.

