Raquel Lozano se une a 'Pesadilla en el paraíso' para enfrentarse a Omar Sánchez

Pesadilla en el paraíso continúa en su andadura en Telecinco dando sorpresas a los participantes. Tras la expulsión de Alyson Eckmann y el abandono de Nadia Jémez por motivos de salud, en unos días recibirán a una nueva concursante: Raquel Lozano, la exgranhermana que comenzó una relación sentimental con Omar Sánchez semanas antes de que el windsurfista se embarcara en este reality granjero y que rompieron justo al comienzo de la edición. En sustititución de la hija del exfutbolista y entrenador de fútbol Paco Jémez, Raquel llega esta semana al concurso, que está grabado en Jimena de la Frontera y que no emite sus programas en directo, por lo que las imágenes que verán los espectadores son de hace algunos días. "Pues a por ello... a disfrutar y sobre todo a mostrarte como eres y lo que vales. Aquí te esperamos apoyándote siempre! Mucha suerte", han escrito desde los perfiles sociales de Lozano.

A su llegada a la granja, Raquel se va a encontrar a su exnovio mientras está conociendo a otra de las concursantes, la influencer Marina Ruiz. Después de pocos días en el reality, Omar y su nueva ilusión comenzaron a tontear y dieron un paso más en su relación con una cena a la luz de las velas y un romántico beso. Y a pesar de que la que fuera concursante de Gran Hermano sabe lo que va a ver en la casa, no ha dudado durante sus colaboraciones en el debate en criticar la actitud del todavía marido de Anabel Pantoja. "A ella yo sí que la creo. La he visto que se puede ilusionar porque ha ido poco a poco y veo que está sintiendo. Por parte de él yo he tenido conversaciones y ya antes de entrar al concurso sé que preguntó por Marina. Creo que lo puede llevar preparado y dudó de él", dijo Lozano.

El que se va a llevar una sorpresa con su aparición es Omar Sánchez, que hace unos días no dudó en despacharse a gusto sobre lo que creía que estaba haciendo Raquel mientras él está concursando en Pesadilla en el paraíso. El concursante aseguró que no le importaba qué podía decir sobre lo que han tenido juntos porque sabía que había dejado claro el porqué hacían ese paréntesis. "No me voy a cortar ni un pelo porque no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que me nace", dijo sobre su relación con Marina Eso sí, el depostista tiene claro que es posible que su actitud pueda molestar a la nueva concursante. "Supongo, no sé. Cuando a mí me anunciaron en el concurso seguí quedando con ella. A lo mejor tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, de que hay alguien que me ha llamado más la atención", comentó.

Raquel y Omar se conocieron en Valencia en la fiesta de cumpleaños de la que fuera concursante de Gran Hermano. A pesar de que muchos aseguraron que ya estaban juntos en ese momento, ambos tuvieron que aclarar días después que ese había sido el primer día que habían coincidido y que no fue hasta un tiempo más tarde que se dieron una oportunidad. ¿Surgirá de nuevo el amor en esta convivencia tan rural?