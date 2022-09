Omar Sánchez cuenta qué siente por Anabel Pantoja y qué cree que va a pasar con Raquel Lozano

Omar Sánchez, que decidió poner un "paréntesis" en su relación con Raquel Lozano para vivir su experiencia al máximo en Pesadilla en el paraíso, ha explicado qué siente por Anabel Pantoja y qué cree que va a pasar con la historia de amor que acababa de comenzar con la que fuera concursante de Gran Hermano. "Con Anabel sentí decepción. No me creía lo que pasó porque antes de entrar a Supervivientes dijo que no iba a hacer nada. Yo también dije que no iba a hacer nada, pero hay que vivir todos los momentos como te salgan. Después te das cuenta de cosas y sientes decepción. No podría confiar en ella", ha dicho el windsurfista sobre su todavía mujer. Además, Omar ha confesado a Dani García, su compañero de edición, que tiene un poco de miedo a la reacción de Raquel cuando le haya visto besarse con Marina Ruiz, otra de las participantes del reality de Telecinco. "Presiento que va a hablar, aunque me da igual", ha añadido.

Raquel Lozano se derrumba al hablar de su historia de amor con Omar Sánchez

El concursante del reality rural de Telecinco ha asegurado que no le importa qué pueda decir Raquel sobre lo que han tenido juntos porque sabe que dejó claro el porqué hacían ese paréntesis. "No me voy a cortar ni un pelo porque no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que me nace", ha dicho Omar refiriéndose a su nueva ilusión. Eso sí, Sánchez tiene claro que es posible que su actitud pueda molestar a Raquel. "Supongo, no sé. Cuando a mí me anunciaron en el concurso seguí quedando con ella. A lo mejor tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, de que hay alguien que me ha llamado más la atención", ha comentado el deportista.

Lo que no se espera Omar en Pesadilla en el paraíso es que la productora ha decidido que Raquel sea nueva concursante del programa para que pueda expresar todo lo que piensa sobre él y que ya ha dicho en los platós de Mediaset. Durante todo este tiempo, la exconcursante de Gran Hermano había permanecido callada y alejada de la polémica, pero con la entrada de Sánchez al concurso, quiso aclarar todos los detalles sobre su romance. Además de enseñar mensajes en los que ambos decían estar muy "ilusionados", Lozano reprodujo un audio donde él aclaraba que "le gustaba mucho y que quería estar con ella, y que todo lo demás era televisión", refiriéndose al programa Déjate querer que protagonizó junto a Anabel cuando ella salió de Supervivientes.

Omar Sánchez acude a urgencias tras su reencuentro con Anabel Pantoja

Pero no solo eso, Raquel también mostró las últimas palabras que le mandó Omar antes de irse a concursar: "Eres una persona 10 y te mereces todo lo mejor. Espero durar hasta el final, gracias por los días que hemos vivido. A la vuelta te veo seguro", escribió el windsurfista antes de empezar su nueva historia de amor con la influencer.