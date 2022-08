Omar Sánchez confirma su ruptura con Raquel Lozano

Omar Sánchez, que ha estado pasando unos días de vacaciones antes de comenzar su aventura en Pesadilla en el paraíso, ha confirmado que ha decidido darse un tiempo con Raquel Lozano, la mujer que le había devuelto la ilusión tras su ruptura con Anabel Pantoja. "Nos estábamos conociendo pero al final hemos hecho un paréntesis y no se sabe lo que va a pasar después", ha explicado el windsurfista en Sálvame, donde además ha asegurado que no cierra las puertas a un posible futuro con ella porque es una chica "sincera y de gran corazón". "No puedo decir nada malo de ella. Hay un paréntesis, voy a entrar, se requiere tiempo para conocer a una persona, la quiero mucho, no tengo ninguna queja", ha añadido el todavía marido de la sobrina de Isabel Pantoja, que ha asegurado que afronta esta nueva aventura en Telecinco "nervioso pero con muchas ganas".

Raquel y Omar se conocieron en Valencia en la fiesta de cumpleaños de la que fuera concursante de Gran Hermano. A pesar de que muchos aseguraron que ya estaban juntos en ese momento, ambos tuvieron que aclarar días después que ese había sido el primer día que habían coincidido y que no fue hasta un tiempo más tarde que se dieron una oportunidad. "Es una buena amiga. Nos estamos conociendo, es muy guapa por fuera pero también por dentro porque tiene buen corazón. Sí, quiero enamorarme. Estoy abierto al amor porque cuando cierras una etapa hay que abrirse para otra", reconoció el deportista canario en Déjate querer.

Aunque por ahora Raquel no se ha manifestado sobre este paréntesis que han decidido hacer mientras Omar esté en el concurso de Mediaset, el windsurfista ya expresó hace unas semanas que quería empezar esta experiencia rural soltero porque no sabía que es lo que podría suceder en el concurso. "No sé lo que me pasará ahí dentro, sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel en Supervivientes", dijo Sánchez sobre la posibilidad de enamorarse dentro del reality, unas palabras en las que además también comentó que no tenía que dar explicaciones a su todavía mujer porque eran libres de hacer cada uno lo que quisiera.

Sobre Anabel, Omar ha contado que sabe que está en Canarias aunque lleva sin hablar con ella varios días. "He estado con mi gente, despidiéndome. Si coincidiéramos no habría problema, como cuando estuvimos en Ibiza. Ya lo dije, no tengo ningún problema con ella y si nos vemos en cualquier sitio pues claro que la saludaría", ha dicho Omar sobre un posible encuentro con su todavía mujer, quien no ha dudado en dejarle un mensaje en sus perfiles sociales deseándole una buena experiencia en Pesadilla en el paraíso. "No sé si llegarás a ver esto, pero quiero desearte todo lo mejor en tu aventura. Ahora te toca luchar y demostrar todo lo que vales. Disfruta de todo lo que viene ahora, aquí estaremos apoyándote a tope, acuérdate de eso siempre. ¡Vuelve el último!", ha escrito la influencer.