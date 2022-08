El mensaje de Lucía Dominguín a su excuñado Nacho Palau: 'Es un tío fantástico, saldrá de esta'

Nacho Palau daba el pasado jueves la peor de las noticias al comunicar que padecía cáncer de pulmón. A partir de entonces, amigos, familiares y seguidores le han querido mostrar todo su cariño y su apoyo en estos momentos tan difíciles para él, incluso desde el entorno de su ex, Miguel Bosé. Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido Lucía Dominguín, quien ya dijo hace varias semanas que tenía a Nacho Palau como a un "hermano" y con quien no podía terminar la relación "de la noche a la mañana" por todo lo que había significado para ellos. La que fuera su cuñada no ha querido hablar sobre un tema tan personal pero le ha transmitido unas palabras llenas de ánimo y cariño: "Es un tío fantástico, saldrá de esta".

VER GALERÍA

Miguel Bosé, preocupado por el estado de salud de Nacho Palau

"Está bien", ha contado la hermana de Miguel Bosé en Viernes Deluxe, donde acudió como última concursante confirmada de Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality que prepara Telecinco. Sin embargo, no ha querido dar más detalles acerca de cómo se encuentra Palau: "Preferiría no hablar de ello, es algo muy personal, tenéis que entenderlo. No me corresponde", explicaba. Al ser preguntada por cómo ha vivido ella personalmente el comunicado de Nacho, tan solo se ha limitado a decir lo siguiente: "Da mucha pena, da mucha pena", señalaba la madre de Palito Dominguín.

VER GALERÍA

Cáncer de pulmón: uno de los más letales pero con grandes avances en su tratamiento

El que fuera participante del programa más extremo de televisión anunciaba que padecía cáncer de pulmón el pasado jueves 25 de agosto: "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmedito", comunicaba Nacho Palau a través de su pefil público. Y es que, el ex de Miguel Bosé tuvo que ser ingresado de urgencia nada más volver de la isla por unos problemas de salud, que se asociaban a una reacción alérgica. A pesar de la inesperada noticia, el escultor se mostraba "optimista" y con ganas de "superar esta enfermedad".

VER GALERÍA

Lucía Dominguín se sincera y hace nuevas revelaciones sobre Miguel Bosé

Lucía Dominguín, nueva y última concursante de Pesadilla en el paraíso

A sus 65 años, la hermana de Miguel Bosé ha sido la última confirmada para participar en el concurso de Pesadilla en el paraíso y se encuentra expectante a lo que pueda pasar dentro del reality: "La suerte, por lo que me han dicho, es que no voy a estar encerrada. No es como otros realities… Estoy un poco en el ambiente donde me he criado y sigo viviendo", comentaba la nueva concursante, que tiene por objetivo disfrutar y entretener al la audiencia televisiva. La persona elegida para defenderla en los platós ha sido su hijo Olfo. No es la primera vez que Lucía Dominguín aparece en este tipo de espacios. En 2020 se la pudo ver entre los fogones de MasterChef Celebrity, aunque en este caso el formato es totalmente diferente, ya que se encontrará en un ambiente rural en el que tendrá que lidiar con otros 15 famosos más.