Lucía Dominguín se sincera y hace nuevas revelaciones sobre Miguel Bosé

Lucía Dominguín ha reaparecido en televisión, después de unos meses en los que los focos apuntaban a Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, por su paso por Honduras y más adelante por el nuevo amor que ha aparecido en su vida: Christian. Ha sido concretamente en estos dos temas, entre otros, en los que la hermana del cantante ha querido centrarse y sincerarse, ya que su hermano mantuvo una relación de más de 25 años con el escultor, que dio como resultado cuatro hijos por gestación subrogada. En este caso, Lucía no ha tenido reparo alguno en comenzar hablando del concurso que ha hecho Nacho Palau: "No lo he seguido de manera constante, pero me ha parecido maravilloso. He hablado con él, pero todo lo que he visto lo he visto muy bien, todo muy bien hecho. Ahora es el momento de Nacho. Yo no sé si Miguel ha visto a Nacho Palau. He creído en Nacho desde el principio. No tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien", comenzaba diciendo en Viernes Deluxe.

Tras opinar acerca del concurso que había realizado Nacho Palau, Lucía Dominguín ha sido cuestionada sobre la nueva pareja del ceramista, Christian, y cómo se había tomado esta nueva relación Miguel Bosé: "Miguel no tiene celos, no es un tío celoso", decía de su hermano. La matriarca de los Bosé Dominguín ha querido desvelar que, al regresar Nacho de Supervivientes, el exnovio de Miguel acudió a casa del cantante en Madrid a visitar a sus cuatro hijos. A pesar de la separación del arquitecto y el artista, Lucía guarda muy buena relación con el ceramista: "Para mí Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana", confesaba.

Tal es la amistad entre la hermana de Miguel y su expareja, que Lucía tiene buenas palabras para la nueva ilusión de Palau. Es más, según ella, el chileno le había acompañado hasta los estudios de Mediaset: "Una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí, entre ellos hay mucha chispa así que simplemente lo supuse, Nacho me invitó a comer porque llegaba un amigo suyo de Chile", desvelaba la exconcursante de Masterchef Celebrity, añadiendo que "Cristian trabajaba con la mánager de Miguel, pero en aquel momento no hubo nada entre ellos, esto surgió con el tiempo".

Tanto la presentadora como los colaboradores le han preguntado sobre la separación de los dos y de los problemas legales por la custodia de los hijos: "Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Palau también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras. Miguel está fantástico, cariñoso, agradable… En su casa se está de fábula. No es gruñón lo que pasa es que es perfeccionista, le gustan las cosas perfectas o por lo menos bien hechas. Fui hace poco a verlos (a Miguel y a los niños) y estaban allí los cuatro e hice un risotto. Nacho creo que fue a ver a los niños, pero yo no estaba allí", explicaba Lucía Dominguín.

Hace varios meses, Lola, madre del arquitecto, concedía una entrevista al Deluxe y hablaba alto y claro sobre Miguel Bosé, llegando a decir de él que era un "déspota" y que le llegó a girar la cara durante una comida. Estas palabras no sentaron del todo bien a su hermana Lucía Dominguín, que ha querido mandarle un mensaje: "Lola es maravillosa, divina y es la madre de mi amigo Nacho, pero es feo que diga que mi hermano es déspota porque ella no es la más indicada para decirlo", apuntaba, asegurando que nadie tenía que meterse en la relación de Nacho y Miguel, pero sobre todo a juzgar al artista: "Miguel tiene derecho a tener ataques de ira y frustraciones", zanjaba.