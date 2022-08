ÚLTIMA HORA: Nacho Palau anuncia que tiene cáncer de pulmón

Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmedito". Así ha anunciado Nacho Palau la peor de las noticias. El ex de Miguel Bosé comenzó a encontrarse mal en la recta final de Supervivientes, de hecho, tuvo serios problemas para realizar la prueba de apnea, y semanas después de llegar a España, fue ingresado de urgencia. Su estancia en el hospital generó una gran expectación y se dijo que sus problemas de salud podían estar causados por una reacción alérgica, provocada a su vez por haber ingerido una tarántula en Honduras. Finalmente, él mismo ha desvelado cuál es la dolencia que padece, una enfermedad que el escultor ha vivido y sigue viviendo muy de cerca, pues su madre, Lola Medina, se está recuperando del mismo tipo de cáncer.

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", ha añadido Palau en su comunicado. El concursante de Supervivientes ha finalizado su mensaje con este consejo: "Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

La delicada salud de Palau ya le impidió estar presente en la última gala del concurso. En aquel momento contó que llevaba "unos días con una reacción alérgica rara" y los médicos habían considerado que tenían que realizarle más pruebas para ver "por dónde iban los tiros". Su único objetivo entonces era "recuperarse bien para juntarme con mis hijos". El escultor se mostró contento por haber quedado en tercera posición y lamentó su ausencia en televisión. "Disculpadme por la final porque después de tanto esfuerzo no estuve ni al 50 por ciento porque estaba medicado con corticoides".

Tras estas palabras, su situación se fue complicando y tuvo que ser ingresado. "Hay preocupación porque no saben qué le pasa y porque se le ha hinchado tanto la cara que incluso la gente que le vio no le reconocía", decía el periodista Kike Calleja. "Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea", recordaba Lydia Lozano. "Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más preocupante es que no averiguan qué le pasa", añadía la colaboradora.