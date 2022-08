Miguel Bosé, preocupado por el estado de salud de Nacho Palau

Nacho Palau ha anunciado que padece cáncer de pulmón a través de un comunicado. El que fuera concursante de la última edición de Supervivientes, ha explicado además que afronta esta situación con optimismo y que ya está preparado para afrontar el tratamiento. La preocupación por la salud del ex de Miguel Bosé había aumentado tras permanecer varios días ingresado en el Hospital Clínico de Valencia a la salida de su concurso. El escultor hacía pública su enfermedad no sin antes hablar con su círculo más cercano, incluído Miguel Bosé, padre de sus cuatro hijos, tal y como confirma ABC.

De Anabel Pantoja a Alejandro Nieto: los concursantes de 'Supervivientes' muestran su apoyo a Nacho Palau

La relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau se enfrió tras su polémica separación pero, tal y como publica el citado medio, el cantante internacional está al tanto del estado de salud de su expareja y, según su circulo cercano, está bastante preocupado, pendiente en todo momento y se encuentra en constante contacto con Nacho a través de sus familiares. Además, Miguel Bosé, que tiene la custododia de dos de los niños (Tadeo y Diego, ha facilitado que viajen al domicilio de Palau, donde viven sus hermanos Ivo y Telmo, para que sus cuatro hijos puedan estar cerca de él en este momento tan complicado.

La historia de amor de Nacho Palau y Miguel Bosé

Nacho y Miguel se conocieron en la década de los 90. La pareja vivió la relación en secreto durante varios años hasta que Palau se mudó a vivir con el cantante a su finca en Extremadura. Más tarde decidieron ampliar la familia y se convirtieron en padres de cuatro niños: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo. En 2014, pusieron fin a su discreta historia de amor que acabó en los tribunales por la custodia de sus hijos. Recientemente y, aunque han pasado varios años de disputas, Nacho Palau ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos hacia el intérprete: “Yo estuve muy enamorado, me fuí de casa con 19 años, he estado más con él que con mi familia. “Si cuando llegue a Madrid tengo que verle porque los niсos esán con él me pasaría, le abrazaría y le preguntaría que tal está. Le diría que ya está, que yo le quiero mucho y que nos estamos perdiendo mucho de hablar de los niños”

La mejor medicina de Nacho Palau: sus hijos y su madre, que sufre la misma enfermedad que él

El escultor, que empezó a encontrarse mal cuando volvió de Supervivientes, está pasando estos días con su actual pareja, Cristian Villela, y rodeado de su familia. Ante la noticia, han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrarle públicamente su cariño y ánimo, entre ellos la mayoría de sus compañeros de reality. “Recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices” escribía Palau en sus redes sociales, mostrandose tranquilo y preparado para la difícil etapa que le espera.