La mejor medicina de Nacho Palau: sus hijos y su madre, que sufre la misma enfermedad que él

Nacho Palau padece cáncer de pulmón. El que fuera pareja de Miguel Bosé y padre de sus hijos ha dado a conocer la noticia a sus seguidores después de semanas de pruebas y complicaciones en su estado de salud. El tercer finalista de Supervivientes se enfrenta con optimismo y ganas en la lucha contra esta enfermedad, la misma que padece su madre, Lola Medina, y que a raíz de su ruptura con Miguel Bosé se convirtió en su máximo apoyo en el cuidado de los niños. Tras su separación, Ivo y Telmo, hijos biológicos de Palau, se marcharon a vivir con el escultor a Valencia, mientras que Diego y Tadeo, con el mismo ADN de Bosé, se quedaron junto al cantante. Ellos son la mejor medicina para el artista, que atraviesa un difícil etapa tras conocer su diagnóstico, pero que afronta con optimismo y ganas de superar la enfermedad.

La prioridad de Palau son sus hijos. Después de conocer el fin de su relación después de 26 años de relación, el mayor objetivo del escultor fue que los cuatro hijos que tuvo junto al intérprete se pudieran criar como hermanos, juntos y en igualdad de condiciones. Una forma de entender la paternidad que no compartía con el cantante y que les llevó a una lucha en los tribunales. Gracias a su esfuerzo y mediación, los cuatro niños siguen compatiendo tiempo y vacaciones juntos. El concursante de Supervivientes ya lo contó a su pasó por el concurso y señaló que sí habían viajado en Semana Santa a la residencia de Miguel Bosé en México. Una de las cosas que más ha lamentado el escultor a su regreso de Honduras es no haber podido reunir a los cuatro niños este verano debido a sus problemas de salud.

Sus hijos fueron su principal motivación para participar en este reality televisivo. El escultor confesó las numerosas dificultades que ha pasado en los últimos años para poder sacar a su familia adelante. El artista declaró por qué se había producido un cambio tan radical en su actitud: de permanecer en silencio a aparecer en Supervivientes. "Yo no quería televisión, simplemente quería pasar de todo y vivir mi vida. Lo que pasa es que la vida es dura y todo cuesta una barbaridad. Y no es tan malo", explicó y dejó caer que no fue para naa una mala decisión. Durante todo el reality dejo de manifiesto lo mucho que echaba de menos a los niños. Como amuleto de la suerte llevaba un simpático peluche, un conejo blanco con un mensaje grabado en su oreja "te queremos papá" y cada vez que tenía ocasión lucía la camiseta blanca con un dibujo realizado por sus hijos, donde se representa a la familia que juntos han formado.

Su madre, Lola Medina, ha sido su gran apoyo con sus hijos y se recupera del cáncer de pulmón que le detectaron y extirparon. "Me estoy recuperando de un cáncer y cuidando a mis nietos pero estamos felices", contaba a principios de verano en una entrevista en Diez Minutos mientras su hijo estaba en Honduras y ella se ocupaba de los niños. "Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", señalaba. Ahora su hijo se enfrenta a esta misma enfermedad con optimismo y coraje arropado por sus familiares, su novio Christian Villela, sus hijos, su madre y su numeroso grupo de amigos.