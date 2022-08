Preocupa la salud de Nacho Palau desde su regreso de 'Supervivientes'

Nacho Palau no está atravesando su mejor momento a nivel personal, sobre todo desde que regresase de Supervivientes. El exconcursante ya ha tenido varios achaques de salud que le han dado un susto, lo que al final le han ocasianado tener que acudir de urgencia al Hospital Clínic de Valencia. Esto ha ocurrido dos semanas después de que la expareja de Miguel Bosé se viese obligado a ser el único del grupo de la isla que faltase al debate final del programa extremo de aventuras, a consecuencia de una reacción alérgica que ha ido a más y, según fuentes cercanas, esta no remite.

Y es que, el exconcursante de Honduras, ingresaba en el centro médico el pasado jueves, según informaba Sálvame. "Hay mucha preocupación por Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé ingresaba en el Hospital Clinic de Valencia. Hay preocupación porque no saben qué le pasa y porque se le ha hinchado tanto la cara que incluso la gente que le vio no le reconocía", anunciaba Kike Calleja, agregando que se encontraba en la unidad de cuidados intermedios. Además, desde el programa han contado que el escultor ha tenido que ser intervenido, aunque se desconoce el diagnóstico. Personas de su entorno han asegurado que "le han operado de algo". "Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea", recordaba Lydia Lozano. "Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa", señalaba la colaboradora.

También hay preocupación entre sus compañeros de concurso: "Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y 'las pilas atoradas' y no poder respirar, lo quieren observar", explicaba Desirée Rodríguez, añadiendo un problema añadido a la alergia que ya padece: "No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene". Por su parte, Marta Peñate ha querido intervenir para explicar lo que le ocurría a la expareja de Miguel Bosé: "Últimamente come algo, que no sabe qué es, y se infla. Le están haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados", detallaba la canaria. Pero lo que más inquieta a las personas que están a su alrededor es que no contesta a los mensajes ni a las llamadas: "Esta mañana le escribí y no me ha contestado y me parece muy raro, porque siempre me contesta. Lo he llamado y tampoco me lo ha cogido", apuntaba la exconcursante.

Por el momento, ni el protagonista de la noticia ni los familiares se han pronunciado acerca de lo ocurrido y tampoco han facilitado un parte médico a los medios de comunicación sobre el estado de salud. Lo último que se sabe de Nacho Palau es que él mismo ha compartido en sus historias un repaso de lo que se vivió en Honduras. Días después de perderse el debate final, el ex de Miguel Bosé contó el motivo de su ausencia a través de un vídeo en su perfil público: "Estaba medicado con corticoides por esta reacción alérgica y fue un fastidio, porque no pude hacer la final que me hubiese gustado hacer", explicaba con el rostro visiblemente hinchado, algo que parece no haber remitido durante este periodo de tiempo.