De Anabel Pantoja a Alejandro Nieto: los concursantes de 'Supervivientes' muestran su apoyo a Nacho Palau

Nacho Palau no pasa por un buen momento de salud pero ha demostrado que tiene mucha fuerza para superar cualquier adversidad. Tras anunciar que padece cáncer de pulmón, el que fuera pareja de Miguel Bosé durante 26 años ha agradecido a todos las numerosas muestras de cariño que está recibiendo, tanto de sus seres queridos como de sus compañeros de Supervivientes. "Te doy toda mi fuerza y todo lo que necesites aquí me tienes", ha escrito Alejandro Nieto, ganador de la edición, en la publicación del ceramista junto al emoticono de un corazón. Entre lágrimas, el que fuera concursante de La isla de las tentaciones también ha hecho un vídeo en el que ha contado a todos sus seguidores que está "en shock" tras la mala noticia y ha asegurado que le parece "muy injusto" que después de haber estado en Honduras para darle una "mejor vida a sus hijos" su compañero tenga que pasar por esto. "Por suerte hay muchos avances", ha añadido.

El modelo y míster España no ha sido el único en mandar su apoyo. Su novia Tania Medina ha escrito unas palabras en las que le recomienda "positividad". Anuar Beno ha trasladad a su compañero "ánimo" y la pareja formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira también han publicado algunos mensajes en sus perfiles sociales, donde han asegurado que el concursante "puede con todo" y le mandan "mucha fuerza" en esta dura etapa a la que se tiene que enfrentar. Además, Charo Vega, la primera expulsada de Supervivientes, ha confesado en Sálvame lo entristecida que se encuentra y lo mucho que quiere a Nacho. "Estoy aquí para lo que necesite y si hace falta irme a Madrid a tener una charlita, allí voy. Ahora todo está muy avanzado y va a salir adelante", ha dicho.

"He hablado con su pareja porque él está como está. Pero tiene mucha fuerza. Yo ya sabía que algo le pasaba, pero tenía la esperanza de que no fuera eso, pero con las pruebas se ha confirmado. Antes de la final él ya estaba hinchado y tenía algunos problemas, pero no sospechó nunca que fuese cáncer. No hubo más que ver cómo hizo la apnea. Siempre ha afrontado todo con mucho optimismo", ha dicho Marta Peñate, que también ha dejado un mensaje en sus perfiles sociales, en Sálvame. La concursante, que ha asegurado que está "muy apenada" y que sabe que Miguel Bosé es conocedor de la situación, además ha contado que su compañero de edición sabe que le queda un largo camino y que se de debe enfrentar a procesos muy duros, pero que es consciente de ello y que tiene una actitud muy positiva.

Ana Luque, que no ha podido evitar emocionarse al hablar, también ha tenido unas palabras con Nacho y le ha dicho que le quiere muchísimo y que puede contar con ella para cuando quiera. E Ignacio de Borbón, con el que tuvo algunos encontronazos dentro de la edición también ha tenido unos mitos para mandarle "mucha fuerza".

Nacho Palau en Supervivientes

El ceramista, que ganó la medalla de bronce de la edición, demostró que era todo un superviviente. Pescó, cogió leña y, aunque tuvo bastantes enfrentamientos por culpa del hambre y de los cocos (fue hasta sancionado por cogerlos indebidamente de las palmeras), luchó por las pruebas de recompensa y de líder con mucha fuerza y tesón. Durante más de 90 días, Nacho ha gozado de una salud normal, pero durante las últimas semanas comenzó a mostrar algunos signos de que algo le estaba pasando. No aguantó nada en la apnea final, se le hinchó la cara por una supuesta alergia al chocolate y ya en Madrid ha sido hospitalizado hasta que han encontrado el verdadero motivo de su empeoramiento.