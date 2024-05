La emotiva despedida de Laura M. Flores, última expulsada de 'Supervivientes'

Laura Matamoros se ha convertido en la última expulsada definitiva de Supervivientes. La influencer se medía con el que, hasta ese momento, había sido uno de sus rivales más duros durante el concurso. Las dificultades propias de la experiencia en los Cayos Cochinos, sumados a una lesión de espalda que la concursante arrastraba, han hecho que la concursante se derrumbara. Finalmente, ambos se daban un emotivo abrazo y dejaban todo de lado: "Quiéreme bien. Te quiero como si fueras mi hermano", confesaba Laura entre lágrimas.

Muy orgullosa de su concurso

En la Palapa, el resto de compañeros descubrían la decisión de la audiencia: la expulsada de la semana era Laura Matamoros: "Estoy muy orgullosa de haber podido venir, a pesar de la semana tan mala que he tenido. Gracias a todos por haberme apoyado el tiempo que he estado. Lo he disfrutado muchísimo. Gracias al equipo por haberme dado un espacio con Kiko en Limbo y a los demás, disfrutad de la experiencia", explicaba la influencer, ante el llanto de su compañero Kiko, con el que se batió en duelo por la permanencia en el reality.

Una despedida con nostalgia

Laura se despedía de su experiencia en Supervivientes en un sitio muy especial para ella: Playa Limbo: "Siento sobre todo, nostalgia de que ya no voy a volver más. Limbo fue muy bonito para mí y Cayo Paloma también. Es lo mejor que me llevo de aquí", comentaba visiblemente emocionada. Y es que para ella el concurso había significado "una superación, al pensar que no podía estar sola".

Y acababa explicando que: "Me he superado a mí misma en muchos aspectos de mi vida, aunque todavía me queda mucho por pulir. Seguramente se hayan curado muchas heridas... aunque vete tú a saber. Me las guardo para mí. Estar sola es el miedo que tenía de verdad. Aquí, en ese sentido, me he superado. Y a olvidar el pasado en un cierto modo", aseguraba Laura, con los ojos vidriosos.