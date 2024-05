El romántico reencuentro de Blanca Manchón con su marido y el reto de Gorka para ver a su novia en 'Supervivientes'

Los espectadores de Supervivientes no han podido contener la emoción al producirse dos nuevos reencuentros en Honduras. Eran esperadísimas las visitas de las parejas de Blanca Manchón y Gorka, que estuvieron en la isla para dar fuerza y ánimos a los supervivientes. Blanca, que fue la última expulsada por el público, está aislada en una playa a la espera de conocer el siguiente elegido para abandonar la isla, pues uno de los dos regresará ocupando la plaza de Ángel Cristo. Allí se encontró con su pareja, Manuel, que se mostraba "nervioso" y "expectante". El programa quiso mantener el secreto a Blanca, que pensaba que tenía que ir a recoger recursos a otra playa.

Allí se encontró a Manuel, que la esperaba enterrado en la arena. La deportista estalló de felicidad mientras desenterraba a Manuel para abrazarle. "¡No me lo creo! Esto es la felicidad, la felicidad la tengo aquí. Esto es muy fuerte" gritaba. Tenían que enfrentarse a un juego un tanto complicado: aguantar agarrados en unas ruedas colocadas en el mar mientras se movían. A Blanca no le importaba ganar pues solo quería estar con su marido. "Me da igual el fuego, le quiero a él" dijo.

Otra de las visitas fue la de la novia de Gorka Ibarguren, al que ha rodeado la polémica por su acercamiento con Marieta en Honduras. El aspirante tuvo que nadar un kilómetro para poder recibir un premio a elegir: una tortilla de patata o una carta. "Llevo toda la aventura queriendo comer esto, pero me voy a quedar con la cartita" dijo. En el texto la familia le enviaba ánimos, aunque lo que no se esperaba es que hasta allí hubiera viajado su novia Andrea. No dejó de abrazarla y besarla muy emocionado.

"Te he echado muchísimo de menos. Estaba contando las horas y los minutos para verte. Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea, ni por un segundo. Le he dicho que tengo más claro que nunca que en un futuro quiero casarme con ella" le dijo, asegurando que un día quiere casarse con ella, aunque se lo pedirá en la intimidad. Andrea le ha confirmado además que no cree ninguno de los comentarios que se han hecho sobre una posible deslealtad por su parte. "¿No ves que estoy aquí?" le respondió.

La noche terminó de manera excelente para Gorka que fue salvado por la audiencia, que decidían que fuera él el eliminado de la lista. "Muchísimas gracias a todos lo que me habéis cogido un poco de cariño, a todos, gracias" aseguró sin poder contener las lágrimas después de tantas emociones. Gorka se ha convertido en estas semanas en uno de los favoritos para alzarse con el título de ganador del talent, aunque la competición todavía puede dar sorpresas.