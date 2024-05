Ángel Cristo pide perdón sobre su polémica desaparición en 'Supervivientes': 'No sabía cómo volver'

La reaparición de Ángel Cristo en el plató de Supervivientes era de las más esperadas del reality. El concursante se ha visto envuelto en numerosas polémicas durante su estancia en Honduras, la última de las cuales le costó su salida del concurso. Después de una fuerte discusión con Aurah Ruiz, Cristo se saltó el perímetro del programa y estuvo desaparecido durante tres horas. Sentado con Sandar Barneda se disculpó por lo sucedido y no pudo evitar las lágrimas al hacerlo. "Me arrepiento de las últimas palabras que dije, no puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas y perdón a la gente que pude ofender, en ese momento me expresé mal" dijo.

Rocío Madrid carga contra la dirección de 'Supervivientes' y manda un contundente mensaje a sus compañeros de 'reality'

Reconoció además que "cuando se marchó no dejó de caminar y no pensó en el riesgo". "Me encontré en un punto donde no sabía cómo volver" explicó. Se refirió además a la pelea que tuvo con Aurah Ruiz, pidiendo también perdón. "No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas. Consideraba a Aurah una buena amiga, en ese momento no entendí por qué me atacó. Elegí unas palabras que no eran las adecuadas, generalicé, pero fue porque he vivido un año muy duro, no sé por qué lo dije, pero no lo intento justificar". La mención de su compañera a su hija fue lo que hizo estallar a Ángel. "Me equivoqué. Aurah no sabe lo que es por un error no poder ver a tu hija y decirme eso... en ese momento exploté, me llevó a un límite que yo jamás pensé que podía llegar".

Explicó cómo se sintió cuando su compañera trató ese tema. "Aurah dijo lo que dijo, pero también dijo que yo merecía ver a mi hija solo esas 30 horas al mes, yo sé lo que he vivido. Cuando yo era un niño y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba y a veces he estado noches enteras fuera durmiendo en un bosque en una encina. En ese momento, yo no pensé en irme y no volver, pero me encontré en una situación en la que no paraba de caminar" dijo. Reconoció que había puesto su vida y la de otras personas en riesgo y que no pensó en las consecuencias que tenía marcharse así, por lo que pidió perdón.

Con quién le gustaría arreglar las cosas

Explicó que volver a la realidad después del programa le estaba resultando duro. "Yo he sido yo mismo con el concurso con los momentos buenos y malos, ahora mismo estoy muy sensible porque salir de allí y volver a la civilización ha sido un golpe muy fuerte". Hizo referencia al incidente con su compañera Arantxa del Sol diciendo que había sido más grave y que la organización le recomendó que lo dejara pasar. "Se me recomendó no darle importancia a este asunto y dejarlo pasar" señaló. Sandra Barneda le recordó que si hubiera sido más grave no lo habrían obviado y le recordó que le preguntaron en varias ocasiones si se había sentido agredido, algo a lo que él dijo que no.

Ángel dijo que le gustaría reconciliarse con Aurah y Blanca Manchón y que entre los amigos que se lleva de esta experiencia están Arkano, Javi y Gorka. "En mi corazón, Gorka es mi ganador" dijo, de nuevo emocionado. Tras ver un repaso de su paso por el programa, volvió a pedir perdón. "Me gustaría pedir perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado, sé que ellos me han cogido cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar con nosotros. Sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Hay un equipo humano maravilloso, a pesar de que hayan pasado cosas que no se puedan entender, quiero que sepa la gente que este programa merece la pena" dijo. Añadió que Supervivientes le había enseñado a valorar de nuevo la vida y a tener ilusión. Tras esta aparición en directo se reunió con su pareja, Ana Herminia, que le esperaba al salir de la cadena.