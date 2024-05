Así vivieron los compañeros de Ángel Cristo su desaparición en la isla de 'Supervivientes'

Supervivientes ha vivido uno de los momentos más tensos que se recuerdan en el reality. La organización ha decidido expulsar a Ángel Cristo Jr. de manera disciplinaria después de que el hijo de Bárbara Rey se saltase el perímetro de seguridad establecido por el programa. Desaparición que motivó la petición urgente de ayuda a la Fuerza Naval de Honduras para que le encontrara: "El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tiempo en el que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa. La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado", explicó el presentador del programa, Carlos Sobera. Una incertidumbre y momentos de angustia vividos por el resto de los concursantes, que no respiraron tranquilos hasta que Ángel apareció sano y salvo.

Ángel Cristo, expulsado de manera disciplinaria de 'Supervivientes' después de desaparecer tres horas

La angustia de sus compañeros

Uno de los primeros en anunciar la desaparición de su compañero fue Gorka, que dio la voz de alarma al resto de los supervivientes. La incredulidad y estupefacción dio paso a verdaderos momentos de angustia: Kiko Jiménez, que ha sido uno de los concursantes que más disputas ha tenido durante la convivencia en Honduras, no podía cerrar la boca viendo el despliegue del ejército. Y es que Ángel recorrió a pie todo el Cayo Cochino Menor. Caminar la isla de una punta a otra era de extrema peligrosidad por los barrancos, la fauna salvaje y otras amenazas. La cara de Aurah, con la que Ángel Cristo discutió justo antes de emprender su huída, se transformó en un gesto de verdadera preocupación.

"Era lo que quería"

Fue el presentador de la edición del programa Supervivientes: Tierra de nadie, Carlos Sobera, era el encargado de anunciar a la audiencia y al protagonista que: "Ángel Cristo ha incumplido una de las normas básicas de Supervivientes. Saltarse el perímetro de seguridad de la playa poniendo así en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su búsqueda durante más de tres horas. Tras analizar las imágenes al completo de lo ocurrido al detalle, la organización de Supervivientes ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso". Ángel Cristo, apenas se inmutó por la decisión tomada por la organización del programa: "Era lo que quería", declaró.

Un concursante 'conflictivo'

Termina así la participación de Ángel Cristo en Supervivientes, un andadura que se ha caracterizado sobre todo por los conflictos que ha protagonizado. Casi todos los concursantes han tenido problemas con el superviviente, aunque quizá el más grave fue con Arantxa del Sol. Aunque inicialmente se llevaban bien, la relación entre ambos cambió radicalmente hasta que ocurrió un incidente durante uno de los traslados. "Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito… Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido" explicó Arantxa.

A pesar de que Ángel aseguró que no se había sentido agredido por su compañera y no quería tomar medidas, la organización del programa decidió apartar a la concursante de las galas semanales. "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality" dijo.