Arantxa del Sol, apartada de 'Supervivientes' diez días después de su expulsión

Dos meses después del inicio de Supervivientes, el reality ha anunciado un importante cambio: en lo que queda de concurso deja de contar en las galas con Arantxa del Sol, que hace diez días se convirtió en la séptima expulsada y ya se encuentra en España con su familia. Mediaset ha decidido apartarla a raíz del relato que la presentadora hizo la noche del domingo en Supervivientes: Conexión Honduras sobre su enfrentamiento con Ángel Cristo Jr en los Cayos Cochinos y el detonante de su enemistad. Reproducimos a continuación el comunicado de la cadena:

Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality.

Cronología de los hechos

Desde el inicio del concurso, el hijo de Bárbara Rey ha tenido muchos enfrentamientos con sus compañeros, y aunque al principio encontró en Arantxa un apoyo, la relación entre ambos compañeros cambió radicalmente. Desde La Palapa, en conexión con España, Ángel la instaba en la gala del pasado jueves a contar "qué pasó en la lancha" en un momento en el que no había cámaras porque el programa había finalizado. Fue el domingo cuando la presentadora narró este episodio en el espacio conducido por Sandra Barneda.

"Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito... Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", explicaba Arantxa, que salió del plató visiblemente afectada. Al regresar, Sandra Barneda dijo que la organización tenía constancia de este episodio y se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar medidas contra su compañera, a lo que dijo que no.

Arantxa recordaba que meses antes del inicio del concurso, su marido Juan Serrano 'Finito de Córdoba' recibió una llamada de Ana Herminia, novia de Ángel Cristo, para contarle que este también había cerrado su participación en la nueva edición de Supervivientes. En las primeras semanas del reality los dos se llevaban bien, pero la modelo sostiene que sus compañeros de playa Limbo le empezaron a comentar lo que estaba diciendo de ella y de su vida privada. "Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil", reconocía.

Del Sol considera que tanto Ángel como Ana Herminia, que se casaron en directo en una de las galas, han intentado jugar con su matrimonio, que suma ya 25 años y dos hijos en común. Cabe recordar que se ha insinuado que la novia de Cristo tuvo con el diestro una amistad especial en el pasado, cuando él ya compartía su vida con Arantxa. "Yo nunca jamás he desconfiado de mi marido, pero me parece que lo tenían ya tramado y que nos han utilizado", expresaba la presentadora.