La próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars' se adelanta mientras que crece la tensión entre Marta Peñate y Sofía Suescun

Telecinco ha decidido adelantar la expulsión de esta semana de 'Supervivientes All Stars', que normalmente es el jueves, a este lunes. Esto está generando mucha expectación, ya que no se lo esperaban ni los concursantes y estos, tendrán menos tiempo para defender a los nominados y para prepararse psicológicamente. En la última gala no hubo ceremonia de salvación para que los concursantes no sospecharan del adelanto de la expulsión. Aún no hay fecha oficial para la gala final del reality, pero esta noche comenzaremos a intuir a los potenciales finalistas de 'SV All Stars'.

Marta Peñate y Sofía Suescun, enfrentadas

© Mediaset

En el 'Oráculo de Poseidón', Marta no entendía por qué su ex íntimo compañero Alejandro Nieto no le respaldaba y por qué malmetía junto a Sofía sobre ella. “Yo mato por mis amigos, nunca dejare que nadie me hable mal de un amigo mío, ni aunque sea un poco y espero lo mismo de los demás, por lo menos la mitad de lo que yo doy”, a lo que Alejandro respondió “Sinceramente no sé lo que ha pasado. O yo soy tonto o no me entero de nada. No creo que yo haya hecho nada para ir en contra de ella, no me gusta verla así”. A todo esto, Sofía se metía en el conflicto posicionándose en contra de Marta, que lloraba y saltaba alterada. La tensión es máxima con estas últimas declaraciones de Marta Peñate contra Sofía Suescun: "Me la ha vuelto a meter doblada, no sé para qué vuelvo a confiar en ella. No has sido amiga mía, no lo eres, esto es una estrategia para salvarte. No me fío de ti, no te quiero a mi lado. Yo me he arreglado contigo y no me pongo a meter mierda con una relación tuya de amistad. No eres justa con tu maldad y meterte donde no te llaman"