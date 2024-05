Arantxa del Sol explica por fin el motivo del conflicto con Ángel Cristo Jr. que afectó a Finito de Córdoba

Está siendo un momento muy complicado para Arantxa del Sol, que nunca imaginó que su participación en Supervivientes afectaría tanto a su vida privada, de la que siempre ha sido muy celosa. La que fuera presentadora de televisión acudió al plató del programa y quiso explicar el conflicto que la enfrentó a Angel Cristo Jr, con quien mantuvo muy buena relación al principio y terminó dejándole de hablar de un día para otro. Nada se sabía sobre los motivos que les habrían llevado a terminar su amistad, pero fue la pareja de Angel Cristo, Ana Herminia, quien aireó la disputa durante su participación en ¡De viernes!

"Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses y eso se lo cuentan a Ángel. Yo me entero de cosas porque soy lista y me entero de cosas. Ellos se lo cuentan a Arantxa. Que tuvimos relación y hasta tenían pruebas de hotel y que Ángel me lo había perdonado a mí porque acababamos de empezar la relación", señaló Ana Herminia. Una versión que ella misma negaba tajantemente y señalaba que lo único que buscaban era "hacer daño a los hijos de Juan y a mi hija". También aclaró que dicha relación solo era de amistad entre ella y el marido de Arantxa del Sol. "Yo llevo tres años que no veo a Juan, pero hablamos por teléfono, mi hija adora a Juan. Yo quiero que Arantxa venga y hable con su marido y le diga y le explique todo lo que ha pasado", revelaba y apuntaba que cree que a su pareja le han engañado sus propios compañeros. "A Ángel lo han manipulado diciendo que yo tenía una relación porque no hubo una relación, éramos amigos y que había un cariño especial. Yo vivía en Venezuela y él en España y fue hace 25 años. Hubo una relación de amistad y nada más. No voy a crear una mentira", sentenciaba.

Ha sido ahora después de conocer estas declaraciones y todo el revuelo que se ha formado cuando la esposa de Finito de Córdoba ha querido zanjar la situación. Arantxa afirmó que no lo está pasando nada bien desde su llegado de Honduras. "Acabo de salir de esta burbuja, es todo información y lo estoy pasando bastante mal aquí". Después de tantas especulaciones, ha sido entonces cuando se ha decidido a contarlo todo, aunque en un primer momento no quería hacerlo. La presentadora se remonta al principio del concurso. "Nosotros nos llevábamos muy bien, me pareció que todo el mundo estaba en su contra, conmigo fue amable y nos entendimos muy bien al principio", señaló semanas antes de darse cuenta de que era un traidor. "A mí [Angel Cristo Jr.] me ha utilizado y me ha martirizado como a otras concursantes que espero que, cuando vengan, lo cuenten", decía sobre el hijo de Bárbara Rey.

Sobre la supuesta relación de Finito de Córdoba con Ana Herminia, la presentadora asegura que sus compañeros conocían hasta cuatro versiones distintas sobre el tema. "Hay como cuatro versiones y era de mi vida personal, ha sido un traidor, a parte de hablar, de cómo estaba viviendo yo el concurso, de llamarme inutil y un montón de cosas que me han contado varios concursantes". Arantxa admite que tal vez no supo gestionar bien la situación. "Yo no sé qué se estaba viendo aquí. No quería poner mi vida personal en entredicho. Me sentí muy utilizada y mi marido también ha sido muy utilizado por su amiga, Ana Hermina", ha aseverado."Nunca me imaginé que al participar en este programa me iba a pasar todo esto", decía visiblemente afectada.

En las pasadas nominaciones, Angel Cristo Jr., pronunció una frase que desconcertó a la audiencia. "Que cuente lo que pasó en la lancha", dijo el hijo del domador, refiriéndose al enfrentamiento que tuvo con Arantxa. Y ha sido ahora cuando ella ha explicado lo que realmente ocurrió y cómo terminó dándole "una colleja" para dar por finalizada la discusión. "Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que uso él, como ladilla, parásito, cosas fuertes, la verdad. Y en un momento dado, le di una colleja, le dije 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada y eso es todo", señaló en referencia a todas las mentiras que estaba contando sobre la relación de su mujer con Finito. Arantxa del Sol quiso dejar claro que "si hubiese sido alguna agresión, yo estaría fuera del programa mucho antes".

La presentadora de Conexión Honduras Sandra Barneda quiso contar cómo la organización del programa había actuado tras el episodio entre Arantxa y Ángel. "La organización tuvo conciencia en ese momento. No había cámaras, la organización estuvo valorando ese episodio y preguntó tanto a Ángel Cristo como a ti. Y le preguntaron a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar medidas, y dijo que no", aclaró.

