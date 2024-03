Así se han despedido los concursantes de 'Supervivientes' antes de poner rumbo a Honduras

Ponen rumbo a la aventura con ganas de enfrentarse a lo desconocido y a una prueba, sin duda, exigente. Los concursantes de la nueva edición de Supervivientes ya están camino del que es uno de los retos más difíciles de la televisión. Se marchan con el apoyo de amigos y familia, que serán testigos desde sus casas de esta nueva edición capitaneada un año más por Laura Madrueño, Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera. Ya hace unos días Arancha del Sol contaba cuánto la había apoyado su familia en este proyecto, especialmente su hija Lucía, de 21 años, que se ha convertido en su mayor fan. Ella le ha dedicado un sentido mensaje a su madre en el que refleja lo orgullosos que están del paso que ha dado y le desean que intente disfrutar de esta oportunidad única.

Así son los hijos de Arancha del Sol a los que tanto echará de menos en su gran aventura

"Hay muchas veces en la vida en las que nos preguntamos ¿a dónde nos llevará el destino? ¿qué tendrá preparado para nosotros? Incertidumbre, miedo y a veces un poco de nervios por saber qué nos tiene preparados, porque como leí una vez: Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos todos los vientos son desfavorables. Al fin y al cabo, quizás el éxito de la travesía esté ahí: una vez localizadas las coordenadas de nuestro destino, desafiar el oleaje, marcar con estrategia nuestro recorrido poniendo vientos y mareas a favor. Porque en el horizonte siempre estará eso, nuestro puerto" comienza Lucía. "Empieza una de las aventuras más grandes de tu vida y no podemos estar más orgullosos de ti, de tu sacrificio diario, tu entrega y tu valentía. Aprovecha la experiencia, aprende, disfruta de tus compañeros, proponte nuevos retos, llora, ríe, sé tú, ábrete porque tu corazón vale oro y no debes dejarte nada grande para ti sola" continúa. Aunque detalla que no será un camino fácil, le recuerda que estarán esperándola con los brazos abiertos cuando regrese.

No es la única que se marcha con una inyección de energía de parte de los suyos. También Carmen Borrego y Kike Calleja han tenido una despedida que guardarán con cariño. Terelu, hermana de Carmen, organizó una reunión en el Doble, uno de los locales que suelen visitar. Allí pasaron un agradable rato de conversación y buena comida antes de que Carmen y Kike hicieran las maletas. "Preparándose para Supervivientes 2024" escribía la presentadora junto a una mesa llena de comida, algo que echarán mucho de menos los concursantes. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los participantes del reality es precisamente ese, conseguir alimentos en la isla.

Con el gusto de una tarta muy especial se marchó Zayra, hija de Arantxa de Benito y Guti. La familia celebró el cumpleaños de la madre de Arantxa, una ocasión perfecta para despedir a Zayra, que se se enfrenta a la aventura de su vida. "Aprovechando que hoy se lanza al desafío de supervivientes Zayra, quisimos juntarnos todos y enchufarle energía para su aventura. (La necesita). Vamos, que fue una de esas tardes que lloras de emoción lo más grande y sueltas todo lo que tienes dentro sin parar de derramar lágrimas, entre sonrisas" escribió Arantxa. En las imágenes que compartió se puede ver a abuela y nieta bailando y el rico pastel con su imagen que prepararon para desear suerte a la concursante.

El futbolista Jesé dedicó también unas palabras a su pareja, Aurah Ruiz, a la que definió como "una mujer fuerte y luchadora". "Seguro que lo harás superbien. A ganar, te amo" escribió del deportista. La aspirante ya participó en Mujeres y hombres y viceversa y Gran Hermano VIP, además de en La casa fuerte. Ella se unirá a Mario González, Claudia Martínez, Miri Pérez-Cabrero, Pedro García Aguado, Rocío Madrid, Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha del Sol, Javier Ungría, Kike Calleja y Carmen Borrego en esta nueva edición que arranca el próximo 7 de marzo en Telecinco.