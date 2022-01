La presentación en sociedad de Lucía, hija de Arantxa del Sol, que ha heredado su belleza y estilo

Actores, modelos, influencers, empresarios, socialités, diseñadores... nadie quiso perderse la gran fiesta Moët & Chandon Effervescence que se celebró anoche en el Teatro Real para dar por inagurada la Navidad. Los invitados disfrutaron de una cita exclusiva que nos dejó muchos lookazos, momentos inolvidables, anécdotas y románticos posados. Algunos acudieron en solitario, otros con sus parejas y, en el caso de Arantxa del Sol, lo hizo acompañada de una persona muy especial para ella. La modelo y presentadora no eligió a su marido, Finito de Córdoba, para esta velada única sino que decidió que quien la acompañara fuera su hija mayor, Lucía Serrano.

La joven, de 19 años, vivió su primera presentación en sociedad con mucha ilusión y solo hay que ver su sonrisa para demostrarlo. Para la ocasión, lució un vestido con trasparencias, top y falda larga de lunares, que combinó con un clutch plateado de Olivier Bernoux, mientras que la modelo y presentadora madrileña se decantó por un espectacular diseño negro de Tot Hom. Madre e hija eligieron el color negro y pendientes XXL, y dieron el toque de color con una elegante manicura en tono burdeos. En lo que se diferenciaron fue en sus peinados: Lucía llevó la melena suelta con ondas muy suaves mientras que Arantxa prefirió un recogido bajo muy pulido y con la raya al medio.

Compartieron velada con rostros tan conocidos como Nieves Álvarez, Elena Tablada, Pepe Barroso, María Pedraza, Jon Kortajarena, Ágatha Ruiz de la Prada, Javier de Miguel, Mirian Pérez, Sofía Paramio... además de las influencers Marta Lozano, Grace Villarreal, Paula Ordovás, Teresa Andrés Gonzalvo, Madame de Rosa o Belén Hostalet, entre otros muchos.

Lucía es la mayor de los dos hijos de Juan Serrano 'Finito de Córdoba' y de Arantxa del Sol. El pasado mes de julio cumplió 19 años y, para celebrarlo, su madre le dedicó un precioso mensaje. "Hace 19 años estábamos locos por ser papás y tú por llegar, no te hiciste esperar, exactamente nueve meses después de nuestro compromiso, llegaste a nuestras vidas. Espero que los que valores te hemos inculcado te sirvan". "El camino no será fácil y desgraciadamente solo tus propios errores, e incluso los fracasos, las pérdidas, los desengaños serán las lecciones que te harán fuerte, humilde y te enseñarán. Aprende a sacar el lado más positivo a pesar de todo", es el consejo que le dio Arantxa, que reconocía que: "Siempre has ido con nosotros de la mano... ahora es duro ir soltándote, pero estás preparada y confiamos en ti . Me siento muy orgullosa, eres responsable, divertida, buena amiga y con ese punto rebelde, peleón, independiente, crítico y artista que te hace tan auténtica y especial (aunque a veces me desespere). Superaste a la Lucía que yo soñaba y llenaste de luz nuestras vidas".

El año pasado, con motivo de su mayoría de edad la modelo y actriz posó por primera vez con su "niña" en las páginas de ¡HOLA!, asegurando que no podía estar más orgullosa de ella. "La nuestra es una relación de madre e hija. A mí nunca me gustó que se metieran en ciertos temas y procuro hacer lo mismo con ella, aunque me cueste a veces muchísimo, pero si me pide opinión, se la doy sin paños calientes. No creo en las relaciones 'mejores amigas' cuando se trata de madre e hija. Me gustaría que compartiera todo conmigo, pero respeto si no lo hace. Ella sabe que siempre estoy y estaré para lo que necesite", nos confesaba la mujer de Finito de Córdoba.

En la entrevista, la propia Lucía nos contó que iba a estudiar Diseño Gráfico y Multimedia, en Madrid. "Desde pequeña me encanta dibujar y siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a las artes", decía. Sobre si le gustaría seguir los pasos de su madre, la joven reconoce que no lo descarta, pero que le da "muchísima vergüenza posar". "¡Mi madre tiene más arte para eso! Pintar es lo que más me gusta, leer poesía también me encanta... En general, todo lo que tenga que ver con el arte".

También le preguntamos qué es lo que más admira de su madre: "Si tuviera que describirla en una palabra, sería bondad. Mi madre es la bondad personificada". ¿Y de su padre? "Admiro mucho la forma en la que vive la vida: vive para ser feliz y eso es lo que me transmite todos los días. Mi padre me ha inspirado mucho a la hora de escoger mi carrera. Es todo un ejemplo de esfuerzo, trabajo y constancia, tiene pasión por lo que hace y lo demuestra diariamente en su trabajo".

