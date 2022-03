Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas ya posan juntos y enamorados en la alfombra roja

La Navidad se acerca y con ella se prodigan los eventos para reunirse con amigos y dar la bienvenida a las fiestas. Madrid se ha vestido de gala este jueves con Moët & Chandon Effervescence, el famoso champán francés ha convocado a lo más granado del panorama social en el Teatro Real para brindar por una noche mágica. Entre los invitados que no han querido perderse esta noche mágica ha estado Victoria de Marichalar, quien ha ido acompañada de su inseparable novio, Jorge Bárcenas, quienes, por primera vez han posado juntos ante los medios en una alfombra roja. Estamos a acostumbrados a verles mostrar su amor en las fotos juntos que comparten con sus seguidores, pero nunca antes lo habían hecho delante de las cámaras de los fotógrafos en un acto público.

- El gran cambio de Victoria de Marichalar en tres pasos

- ¡Espectacular! Victoria de Marichalar debuta en la alfombra roja presumiendo de piernas

Victoria ha llegado a una de las fiestas más esperadas del año con un espectacular vestido plateado confeccionado en maya metálica y transparencias, con una vertiginosa apertura lateral, acompañado por unas sandalias de tacón adornadas con plumas en color negro. De nuevo ha destacado por su elegancia con su look como ya hizo en Sevilla el día en el que debutó en su primera alfombra roja, el pasado 28 de octubre, cuando deslumbró con un vestido de terciopelo azul de Lorenzo Caprile. La sobrina de Felipe VI ha vuelto al Teatro Real días después de haber asistido a la entrega de la 36ª edición de los premios BMW de Pintura, donde coincidió con su abuela doña Sofía, ambas se fundieron en un cariñoso abrazo. Junto a la madre del Rey se encontraba su hermana, Irene de Grecia, a la que también saludó de manera afectuosa.

VER GALERÍA

La hija de la infanta Elena y el DJ se conocieron en verano de 2019 en Marbella y comenzaron en ese momento su historia de amor, dos años después no pueden estar más felices y enamorados. Hace poco más de una semana nos regalaban unas imágenes juntos cómplices algo diferentes a las de hoy. La sobrina de Felipe VI subió a su muro unas divertidas fotos junto a su chico en las que cambiaban los elegantes vestidos que han lucido esta noche por unos originales disfraces circenses pero, tanto las imágenes de hoy como las de hace unos días, tienen un denominador común la química y el romanticismo que desprenden. "¿Cuál os gusta más de la 1 o la 2?", preguntó entonces Victoria a los seguidores, alo que su novio no dudó en responder “Yo me quedo contigo”. Una declaración de amor pública en toda regla que da muestra de que la pareja está pasando una de las etapas más bonitas de su vida. De hecho, su relación va viento en popa y en noviembre decidieron dar un paso más y marcharse a vivir juntos, el nidito de amor que comparten está ubicado en el centro de Madrid, en el bario de Chamberí.

Loading the player...

Victoria de Marichalar se convierte en 'Wonder Woman' en la megafiesta de influencers más espectacular del año

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.