Se desvela el motivo por el que Arancha del Sol habría roto su relación con Ángel Cristo Jr. y que afectaría a Finito de Córdoba

Arancha del Sol (51) ha sido la última expulsada de Supervivientes 2024. En un duelo con Miri Pérez-Cabrero la audiencia decidió que la mujer de Finito de Córdoba debía abandonar Honduras, por lo que en los próximos días volverá a España y hará su aparición en el plató del concurso para hacer balance de su paso. Una de las cuestiones a las que se va a tener que enfrentar es a su amistad con Ángel Cristo Jr., con quien mantuvo una muy buena relación que terminaron rompiendo. Una situación que Ana Herminia, ha explicado en ¡De Viernes!.

Este viernes, la pareja de Ángel Cristo Jr., — quien acaba de regresar de Honduras — ha explicado el motivo de que Arancha del Sol y el hijo de Bárbara Rey rompieran su amistad dentro del concurso de Telecinco, ya que han protagonizado varios desencuentros pero nunca han explicado el motivo de su enemistad e, incluso, han sido sus propios compañeros que los que insinuaron que podía existir una relación entre las parejas de ambos. Ahora, Ana Herminia ha roto su silencio: "Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses y eso se lo cuentan a Ángel. Yo me entero de cosas porque soy lista y me entero de cosas. Ellos se lo cuentan a Arancha. Que tuvimos relación y hasta tenían pruebas de hotel y que Ángel me lo había perdonado a mí porque estábamos de empezar la relación".

Una información que Ana Herminia ha negado tajantemente porque "están haciendo daño a los hijos de Juan y a mi hija". También ha querido dejar claro que esta relación solo se trató de una amistad entre ella y el marido de Arancha del Sol: "Yo llevo tres años que no veo a Juan, pero hablamos por teléfono que mi hija adora a Juan. Yo quiero que Arancha venga y hable con su marido y le diga y le explique todo lo que ha pasado".

También ha declarado que cree que a su pareja le han engañado sus propios compañeros: "A Ángel lo han manipulado diciendo que yo tenía una relación porque no hubo una relación, éramos amigos y que había un cariño especial. Yo vivía en Venezuela y él en España y fue hace 25 años. Hubo una relación de amistad y nada más. No voy a crear una mentira. Arancha y Ángel son víctimas del teléfono escacharrado". Antes de terminar con este polémico tema de conversación, Ana Herminia le ha lanzado un mensaje a Arancha del Sol: "Si ella quiere que venga y me lo reclame a mí y se lo reclame a su marido. ¿Por qué tiene que hacer lo que hizo con Ángel?".

