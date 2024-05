Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, juntos contra viento y marea

El paso de Arantxa del Sol por Supervivientes ha finalizado de la peor manera posible. Mediaset ha comunicado que deja de contar con la presentadora en las galas del reality por su incidente con Ángel Cristo Jr. en los Cayos Cochinos. Horas antes de este sorprendente anuncio, la exconcursante era fotografiada con su marido, el torero Finito de Córdoba, a su llegada y salida de un hotel de Madrid.

En ese momento, tanto ella como el diestro se mostraban muy sonrientes y felices por estar juntos de nuevo. "El reencuentro con mi marido ha sido espectacular, le echaba mucho de menos", confesó Arantxa a Europa Press. El diestro, por su parte, aseguró que apoya incondicionalmente a su mujer, con quien lleva 22 años casado y tiene dos hijos en común, Lucía, de 21 años, y Juan Rodrigo, de 15.

El concurso de la asturiana ha estado marcado por su enemistad con Ángel Cristo Jr. "Me ha utilizado y me ha martirizado como a otras concursantes que espero que, cuando vengan, lo cuenten", dijo Arantxa sobre el hijo de Bárbara Rey.

La presentadora sostiene que tanto Ángel como su pareja, Ana Herminia, han intentado jugar con su matrimonio, pues se ha insinuado que Ana tuvo una amistad especial en el pasado con Finito de Córdoba, cuando este ya compartía su vida con Arantxa. "Yo jamás he desconfiado de mi marido. Me parece que lo tenían ya tramado y que nos han utilizado", expresaba la exconcursante. "Nunca me imaginé que al participar en este programa me iba a pasar todo esto", añadía visiblemente afectada.

Antes de abandonar definitivamente Supervivientes, Arantxa no pudo evitar las lágrimas en el puente de las emociones al hablar de su familia y de Finito de Córdoba. "Yo tengo grandes amores en mi vida. El amor de mi vida, mi pareja, Juan, con el que he formado una familia de la que me siento muy orgullosa y son mi pilar fundamental sobre todo mi hija Lucía y mi hijo Juan Rodrigo. Son los valores que me han inculcado en mi familia" declaró. Después, dedicó unas preciosas palabras a su marido. "Juan es el que ha dado sentido a todo, es el hombre de mi vida", confesó emocionada.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba se enamoraron en 1999 y dos años después se casaron en la iglesia Santa Marina de Aguas Santas de Córdoba. La presentadora entró al templo del brazo de su padre, Juan Luis Maciñeiras, casi una hora más tarde de la hora prevista. Frente al altar, le esperaba el diestro, que ante la demora de la novia comentó: "Esperaré a Arantxa el tiempo que haga falta, este es el mejor paseíllo de mi vida".

Convertidos en marido y mujer, la pareja quiso agradecer las muestras de cariño de los cordobeses paseando, y después, en coche de caballos descubierto desde Santa Marina de Aguas Santas hasta la iglesia conventual de San Jacinto, donde Arantxa ofrendó su ramo de novia a la Virgen de los Dolores y Finito de Córdoba entregó un capote bordado con la imagen de la misma Virgen mientras cantaba el coro rociero de la Paz y la Esperanza. Después, los recién casados cenaron con sus invitados en el palacio de Viana, una construcción del siglo XIV, y disfrutaron de una divertida fiesta flamenca que se prolongó hasta altas horas.