Así es la vida personal de Ángel Cristo Jr: enamorado de Ana Herminia y padre de una niña de 6 años

Ángel Cristo Jr, el hijo mayor de Bárbara Rey, se ha convertido en el protagonista de los titulares esta semana. Tras toda una vida alejado de las cámaras prácticamente, este viernes se sentaba en un plató de televisión. El hermano de Sofía Cristo ha cuestionado la historia vital que su madre ha contado a lo largo de las últimas décadas, a quien no ha tenido reparo en llamar “la verdadera pesadilla de su casa”.

El hijo mayor de Ángel Cristo y Bárbara Rey nació el 10 de marzo de 1981 (42 años). Desde sus primeros días de vida, se convirtió en uno de los bebés más famosos del panorama español por haber nacido en una de las familias más populares por aquel entonces. El niño llegó a la vida de sus padres al poco tiempo de que estos se dieran el ‘sí, quiero’. Ángel Cristo Jr. pasó su infancia y gran parte de su adolescencia entre la vivienda familiar, una enorme mansión de lujo en el barrio de la Moraleja, y la caravana itinerante del circo de su padre.

Uno de los detalles más desconocidos de su etapa en el colegio fue que sufrió bullying en el centro privado donde estudió. Por aquel entonces, el hijo de la vedette y el domador era un joven muy tímido, y sus compañeros de clase llegaron a arremeter contra él por el mero hecho de ser hijo de Bárbara Rey. Tras superar los problemas a los que tuvo que hacer frente durante su etapa escolar, Ángel decidió estudiar un curso sobre producción de conciertos y management. Su complicada infancia y su deseo de mantenerse alejado de los medios de comunicación le llevaron a abandonar España y realizar estos estudios en Boston, Estados Unidos.

Padre de una hija

A pesar de ser parte de una familia muy expuesta en los medios, él siempre ha procurado resguardar su intimidad, por eso han impactado tanto sus recientes declaraciones. Como se puede comprobar en su perfil público, Ángel muestra un gran interés por diversas actividades deportivas, desde actividades invernales hasta acuáticas, y siente una profunda pasión por los animales, en particular, los gatos. Esta pasión es algo que comparte con su hija pequeña de seis años. El hijo del domador fue padre cuando tenía 37 con su pareja por aquel entonces. Sin embargo, la historia de amor entre ellos terminó y decidieron continuar sus vidas por separado.

Esta pequeña ha sido una de las mayores alegrías que le ha dado Ángel a su madre: “Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo. Todos los que le han visto dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto. Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser”, fueron las primeras palabras que Bárbara Rey compartió con sus seguidores en 2017 cuando se enteró de la noticia.

Su vida sentimental actualmente

Respecto a sus relaciones sentimentales, el hijo de la vedette siempre ha preferido llevarlas en anonimato. A pesar de ello, se conoce que a día de hoy está muy enamorado de Ana Herminia Illas, una joven con la que aparece en algunas de las imágenes que ha subido a su perfil público. La primera publicación en la que aparecen juntos es de marzo de este mismo año y tanto su madre Bárbara como Sofía ya han tenido la oportunidad de conocerla. “Sé que estoy enamorado y me regañas cuando no quiero ir a dormir y seguir despierto a tu lado, porque la realidad es mejor que los sueños”, escribe Ángel junto a una bonita fotografía de ambos. Su madre, el pasado mes de julio cuando Ángel publicó la instantánea, quiso dejarle un comentario: “Qué alegría veros tan felices. Os quiero”, confesaba la vedette.

