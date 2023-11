La rotunda respuesta de Bárbara Rey a las durísimas palabras de su hijo, Angel Cristo Jr.

Bárbara Rey está pasando una de las épocas más difíciles de su vida. Al fallecimiento de su hermano Salvador el pasado viernes se han sumado las dolorosas declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. El hermano de Sofía Cristo se sentaba en el plató de De viernes para confesar que su infancia fue un auténtico infierno, llegando a afirmar que "la verdadera pesadilla era mi madre". En un testimonio estremecedor, el hijo de la artista lanzó duras acusaciones contra ella: "Yo no era su hijo, era su sirviente, me hizo mucho daño de pequeño, tenía una excesiva dependencia de mí. Yo no tuve infancia ni tuve adolescencia, mi madre me cargaba de tareas desde que llegaba del colegio hasta que se iba el sol".

Ángel Cristo Jr. también profundizó en los problemas de adicción al juego que siempre ha tenido su madre. "Empecé a ir al casino con ella desde que tenía 17 años y la he visto gastar más de 30.000 euros en una misma noche". De igual modo tuvo palabras para su hermana, Sofía Cristo: "Se destrozó la vida con 13 años rodeándose de gentuza, se iba de fiesta de jueves a domingo, y mi madre no hacía nada". Aunque eso sí, reconocía que quiere mucho a su hermana y está muy orgulloso de que haya salido de ese pozo.

En medio de la tensión familiar, la DJ ha compartido en su perfil público una foto junto a su madre con este mensaje: "Lo más grande de mi vida, te amo con todas mis fuerzas". Tras el entierro de su hermano Salvador en Totana, nuestros compañeros de Europa Press preguntaban a Bárbara por la demoledora entrevista de su hijo. Aunque no ha querido ahondar en el tema, la artista ha respondido contundemente a su hijo. Dale al play y escucha sus declaraciones.

