Bárbara Rey habla de lo más duro de su infancia y la complicada relación con su madre

Bárbara Rey, que está a punto de estrenar la docuserie Una vida bárbara y ha colaborado con la serie Cristo y Rey basada en su vida, se ha sincerado sobre la dura infancia que vivió y la complicada relación que tuvo con su madre. La actriz se considera toda una superviviente y aunque cree que ha tenido "mucha suerte en la vida", también ha confesado cosas tan duras como que su progenitora le contaba cuando era pequeña que nunca quiso que ella naciera. "No quería tenerme y desde que se quedó embarazada hizo todo lo posible por abortar. Mi madre padecía de los nervios y hay que disculparla en ese sentido. Cuando ella se ponía mal, que era casi siempre, me pegaba. A mi hermano menos. A mí hermana, que tiene unos años menos, también", ha comentado en El Hormiguero.

La vedette, que tiene muy buena relación con Bélén Cuesta tras su interpretación en la ficción, ha confesado también que desde que tenía uso de razón su madre le fue contando los numerosos métodos que utilizó para intentar abortar. "Lo sé porque ella me lo contaba. Desde llevar mucho peso, golpearse el viente, bajar las escaleras sentada, poner los pies en agua hirviendo. Muchas cosas, cosas que se hacían antiguamente y que no se si servirían para eso, pero a ella no le sirvió, gracias a Dios", ha comentado Bárbara, que además ha explicado que cuando tenía solo tres meses estuvo muy enferma e incluso estuvo a punto de morir.

La madre de Ángel y Sofía Cristo, que ahora tiene 73 años, también ha explicado además que cuando su madre se enteraba de que había llegado diez minutos tarde a casa o si había ido a bailar con sus amigas, a pesar de que era una joven que no tenía malos hábitos y se portó siempre bien, su progenitora se enfadaba mucho y siempre le decía que cuando estuvo tan enferma de bebé se "tenía que haber muerto". "No había hecho nada, siempre fui muy tontorrona. Era con cualquier cosa que a ella no le gustara o que no pasara como ella creía que debía ser me decía eso", ha contado Bárbara a Pablo Motos. Además, la actriz, que ha recordado lo graciosa que era de niña y lo mucho que le gusta bailar para sus vecinas, también ha contado que cuando su madre se enteró que quería ser artista quiso meterla en un convento.

Cuando se refiere así misma como "superviviente", Bárbara ha querido aclarar que no es con el sentido de que lo haya pasado mal sino porque ha "pasado de todo". "He vivido mucho, pero no de la forma que muchos piensan. Dicen que ha sido porque he estado teniendo 'la juerga padre' y porque haya tenido muchos amores, pero no, eso no es vivir. Eso es terrible. No tiene nada que ver con mi mi vida. Es vivir situaciones, vivir momentos, salir a flote, que te hundan y otra vez para arriba. Tener a mis hijos...", ha dicho la actriz, que además ha revelado que su nombre artístico (el real es María García García) lo eligió junto a una amiga suya combinando nombres de otros famosos con apellidos españoles. "Fue por Fernando Rey, que había tenido mucho éxito con The French Connection", ha revelado.