La gran conexión de Bárbara Rey y Belén Cuesta en el estreno de la serie 'Cristo y Rey'

Este domingo, 15 de enero, se estrena en ATRESplayer PREMIUM la esperada serie Cristo y Rey, una ficción que revivirá, cuatro décadas después, la relación del mejor domador del mundo, Ángel Cristo, con la actriz y musa del destape, Bárbara Rey. Jaime Lorente y Belén Cuesta protagonizan esta historia creada por Daniel Écija, que completa su reparto con Adriana Torrebejano (Chelo García-Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergara (Andrés) y Diana Peñalver (Salvadora), entre otros.

Pero antes del estreno en ATRESplayer PREMIUM y de su llegada al prime time de Antena 3, tuvo lugar la premier en el cine Callao con la presencia de los actores principales y la mismísima Bárbara Rey, que acudió con su hija Sofía Cristo y su gran amiga Chelo García Cortés. La vedette, de 72 años, aseguró que estaba "muy feliz" con el resultado de la serie. "Para mí es muy importante porque siempre ha habido muchos comentarios sobre mí. Me van a conocer mejor porque no está basada solo en lo que yo digo, está basada en muchísimas personas que han dado su testimonio y así es como se han hecho los guiones", explicó en declaraciones a Europa Press.

El matrimonio de Bárbara Rey y Ángel Cristo fue muy convulso y cuando se separaron la vedette sufrió "muchísimo". A pesar de todo, su deseo era que sus dos hijos (Ángel y Sofía) "nunca me echaran en cara que no habían visto a su padre por mi culpa". También recordó que tras su ruptura estuvo al lado del domador en sus peores momentos. "En situaciones de enfermedad y en situaciones muy duras".

Bárbara tiene claro que no cambiaría nada de su pasado. "No, porque yo creo que no habría tenido los hijos que tengo y los tengo porque su padre es quien es y su madre es quien es. Y si no hubiese estado con él mis hijos no serían como son", reflexionó. Además, gracias a su matrimonio "he conocido muchas cosas en el circo, he conocido gente maravillosa, he aprendido a tener mayor tacto con los animales y valorar cómo son, y desde entonces yo me entrego totalmente a los animales, me vuelven loca, me encantan".

La vedette no se olvidó del gran trabajo de Belén Cuesta en la serie. "Está mejor que yo. Lo hace todo. Hemos hablado. Yo consejos no puedo darle a nadie, pero le interesaba mucho hablar conmigo y a mí con ella y entonces tuvimos un encuentro maravilloso donde me pareció que es una actriz extraordinaria y una gran persona".

Belén Cuesta, por su parte, también dedicó unas bonitas palabras a Bárbara Rey. "Le agradezco tantísimo que me haya metido en su intimidad para poder interpretarla con la mayor justicia posible. Para mí ha sido una suerte", dijo a Europa Press. "No la conocía, honestamente, y de repente he podido conocer a una mujer que me ha sorprendido muchísimo, me parece maravillosa, fascinante", añadió. La actriz se siente afortunada por haber podido contar la historia de la vedette, de poder descubrir a María (nombre real de Bárbara Rey).