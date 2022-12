Primera imagen de Adriana Torrebejano como Chelo García-Cortés

Había mucha expectación por ver a la actriz Adriana Torrebejano convertida en Chelo García-Cortés y por fin se ha hecho pública la primera imagen. El resultado de su transformación no ha dejado indiferente a nadie y la reacción de la propia periodista no se ha hecho esperar. "Que lujo, amiga, que seas tú. Gracias por todo", le ha dicho. La intérprete catalana, de 31 años, forma parte del elenco de Cristo y Rey, la ficción basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey, que se estrenará el próximo 15 de enero en ATRESplayer PREMIUM. Según contó Torrebejano en Fórmula TV, estuvo en contacto con la comunicadora durante el rodaje porque "quería hacer algo muy fiel a lo que era ella en los 80, algo que no conocemos".

Chelo, por su parte, aseguró en declaraciones a Europa Press que estaba encantada de tener protagonismo en la serie Cristo y Rey. "No es una serie en mi nombre, es de Bárbara Rey y Ángel Cristo, yo estoy ahí porque estoy en la vida de Bárbara, para mí es un lujo que interprete mi papel Adriana Torrebejano", dijo.

Creada por Daniel Écija, Cristo y Rey aborda el noviazgo fugaz de este famoso dúo que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras. Jaime Lorente y Belén Cuesta han sido elegidos para interpretar a los protagonistas de esta serie, un trabajo que les vuelve a unir tras demostrar su buena química en La casa de papel.

Cristobal Suárez, por su parte, interpretará al rey Juan Carlos y Salomé Jiménez a la reina Sofía. También aparecen los actores Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergará (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani (Patri Veracruz).