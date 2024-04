Ángel Cristo Jr. recibe entre lágrimas la visita de su novia en 'Supervivientes' ¡y le pide matrimonio!

En estas siete semanas desde que dio comienzo Supervivientes 2024, Ángel Cristo Jr. destaca como uno de los grandes protagonistas de la edición. La convivencia con sus compañeros no está siendo fácil, las tensiones son constantes y ha discutido con varios de sus compañeros que lo acusan de ser el más estratega. Pero el hijo mayor de Bárbara Rey mantiene una gran fortaleza mental y ha recibido este miércoles un gran impulso para seguir adelante: la visita de Ana Herminia, su gran amor, que se ha trasladado hasta a Honduras para sorprenderle.

Después de un año de relación tenían previsto casarse este mes de abril y pospusieron la cita por la entrada de Ángel en Supervivientes, pero durante el reencuentro han recibido la propuesta de la organización de llevar a cabo este plan que pusieron en pausa. En las últimas horas, casi como una premonición, Ángel le contaba a Aurah Ruiz en playa Condena lo mucho que echa de menos a su pareja y las ganas que tiene de poder estar juntos, hablar y compartir sus inquietudes. Ese deseo se ha hecho realidad. El aspirante tuvo que superar un test de preguntas culturales a ciegas, mientras Ana estaba esperándole. Al quitarse la venda, se abrazaron y besaron. "Eres fuerte, como siempre", le decía ella.

Ángel se confesó muy enamorado e incluso le pidió matrimonio a su novia. "Siento paz. Es el amor de mi vida y nunca había sentido algo así. Ella sabe que me quiero casar con ella y pasar la vida a su lado. Y tener muchos gatos. Siempre, siempre. Desde hace un año no nos hemos separado un solo día”, dijo. Y luego le hizo la pregunta, animado por el presentador: "¿Quieres casarte conmigo?". Ella por supuesto dijo que sí.

Ha sido una noche intensa para Ángel ya que antes de abrazar a Ana ha sabido que ha sido salvado por la audiencia y no se enfrentará el jueves a la expulsión. "Muchas gracias a las personas que me apoyan", ha dicho emocionado cuando Laura Madrueño le ha dado la noticia en la zona de juegos, donde también estaban Pedro Aguado y Gorka Ibarugren. Estos dos últimos continúan nominados, al igual que Claudia. Lo que no han conseguido Cristo y sus compañeros de playa Condena es ganar la prueba de recompensa, pero la derrota no ha sido del todo amarga porque sí han podido, al igual que los habitantes de playa Olimpo, comerse un cocido.

Su paso por los Cayos Cochinos está permitiendo conocer a Ángel Cristo, quien hasta ahora era un gran desconocido para el público a pesar de haber crecido entre flashes por la popularidad de sus padres, Ángel Cristo y Bárbara Rey. El deseo de tener una vida anónima le llevó a pasar una temporada en Boston (Estados Unidos), donde estudió un curso de producción de conciertos y management. En 2017 fue padre de una niña, a la que mantiene lejos del foco mediático. Fue el pasado mes de noviembre cuando decidió romper su silencio en una entrevista concedida a De Viernes que marcó un punto de inflexión ya que desde entonces no tiene relación con su madre y su hermana Sofía.