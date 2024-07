Tony Spina deja el plató de 'Supervivientes: All Stars' tras su enfrentamiento con Kiko Jiménez

Durante la última gala de Supervivientes: All Stars, Tony Spina, decidió abandonar en directo el plató después de escuchar los comentarios de Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun, acerca de su novia Marta Peñate, compañera de la influencer en el concurso.

© @tonyspina_89

A lo largo de la gala, presentada por Sandra Barneda, Kiko Jiménez y Tony Spina mantuvieron una conversación que involucraba a sus parejas, ambas concursantes de esta primera edición de Supervivientes: All Stars. En Honduras, Marta se sinceró con sus compañeros sobre sus problemas de fertilidad. En otra pasada gala, tras estas declaraciones, Tony no dudó en apoyar a su pareja desde el plató, alegando que era buena su participación en el concurso para intentar no pensar tanto en la búsqueda del bebé. Este es un tema muy delicado que Kiko usó para atacar a Tony en su enfrentamiento.

No fue hasta después de una pausa para la publicidad cuando Sandra quiso indagar en los puntos de vista de ambos durante sus intervenciones. Es en ese momento cuando Tony le pide la palabra para anunciar su decisión: "Esto es entretenimiento, pero yo no me estoy entreteniendo" fueron sus últimas palabras antes de alejarse de las instalaciones de Telecinco, asegurando que Marta iba a comprender las razones por las que abandonó el debate. Adara Molinero ha defendido la reacción de Tony, alegando que el comentario de Kiko relacionado con bebés "es muy doloroso", además de injustificable. Por su parte, Kiko ha tratado de defenderse diciendo que no iba a soportar más faltas de respeto.

© @martapenateamador

Tony Spina y Marta Peñate se conocieron durante el reality La Casa Fuerte en 2021, y diez meses después anunciaron su compromiso. Le regaló la sortija el mismo día que Marta celebraba su 31º cumpleaños. Tony organizó una velada compuesta por una romántica cena para dos y una habitación de hotel repleta de pétalos de rosa y varios globos decorativos. Al principio, ella no pensaba que estaría tan enamorada de Tony, pero que a día de hoy están más unidos que nunca.

Tony Spina saltó a la fama tras su aparición en Mujeres, Hombres y Viceversa. Durante su edición también era concursante Oriana Marzoli, su expareja. El italiano después participó en Gran Hermano VIP 6, reality donde conoció a Makoke, que fue su novia por un año, aproximadamente. Tuvo una relación con Mayka, de La isla de las tentaciones. Aunque, finalmente, con la única que ha dado el paso de comprometerse ha sido Marta.