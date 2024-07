Marta Peñate y Tony Spina se derrumban al hablar de su incansable lucha por ser padres

Marta Peñate, concursante de la edición Supervivientes All Stars, se ha derrumbado en la isla al compartir con sus compañeros los numerosos obstáculos que está sorteando para ser madre. "Primero me dijeron que eran las trompas de Falopio y que si quería ser madre me las quitaban. Me metí en la operación y me las quité. Luego no me quedé embaraza", ha dicho entre lágrimas. "Quieres, quieres, quieres... y no puedes", ha continuado emocionada mientras Alejandro Nieto y Sofía Suescun intentaban consolarla. "Y haces todo y no puedes. Y hay gente que se queda embarazada y te sientes una fracasada. Ellos sí y yo no", ha añadido totalmente destrozada.

Tony Spina, su novio, también se ha derrumbado al escucharla. "Me da pena verla así, la verdad que se está haciendo más largo de lo esperado. Cada vez que creemos que estamos a punto encontramos otra dificultad que hay que superar", ha señalado desde el plató del concurso. "Marta ha pasado ya varias veces por quirófano. El primer intento no ha ido bien, pero tenemos más", ha declarado, pues la pareja tiene varios embriones congelados para ser transferidos en cuanto sea posible. "De hecho, me alegro de que haya ido a Supervivientes All Stars, se lo han recomendado, porque se está volviendo como una obsesión para ella y tampoco es bueno, tiene que estar más relajada", ha explicado.

Debido a la infección de endometrio que le diagnosticaron tras la beta negativa, Marta no puede volver a intentarlo hasta después de verano, por eso Tony considera que lo mejor que le ha podido pasar es poner rumbo a Honduras. "Espero que desconecte de verdad", ha deseado.

Esta situación tan complicada no ha hecho mella en su relación, al contrario, cada día están más unidos. "Yo estoy apoyándola siempre", ha confesado Tony. "Hay uno que se tiene que hacer el fuerte y otro que es más débil por decirlo de alguna manera. Yo intento coger el rol del más fuerte y animarla. Muchas veces se cree que esto es su culpa y es lo que más pena me da. Porque no es así. Es cosa de los dos. No necesitamos un niño para ser felices, yo ya soy feliz con ella. Si viene, que venga, pero a mí con ella ya no me hace falta nada", ha finalizado.

Marta Peñate y Tony Spina se conocieron en 2021 en el reality La Casa Fuerte y diez meses después, el italiano pidió matrimonio a la canaria. "Me pasaría contigo el resto de mis días", dijo Marta. Además, la concursante de Supervivientes All Stars confesó que nunca había pensado que acabaría tan enamorada de su futuro marido. "Las cosas y las historias que no te esperas son las que al final mejor salen. Que hablen, que juzguen, y que critiquen, pero solo yo sé que la ilusión por el amor me la has devuelto tú", afirmó.