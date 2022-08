Marta Peñate se sincera sobre sus problemas para ser madre

Marta Peñate ha anunciado que quiere cumplir uno de sus sueños más importantes junto a Tony Spina: ser madre. La que fuera segunda finalista de Supervivientes 2022, que ya había confesado en alguna ocasión sus problemas para poder tener hijos, ha explicado que el próximo mes de septiembre se someterá a un tratamiento in vitro para poder tener a su bebé. "Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho. Si lo dejo para dentro de dos años y después me cuesta más de ese tiempo y acabo siendo mamá más tarde de lo que quiero... Ese es el miedo que tengo", ha explicado en Sálvame la influencer, que además ha añadido que solo tiene un riñón y que los problemas nefrológicos que padece le provocan también afecciones uterinas. "Tengo también el útero en retroversión... y un montón de cosas más que empiezo a decir y sale de todo", ha expresado Marta intentando quitar hierro al asunto.

La que fuera concursante de La isla de las tentaciones junto a Lester, que se ha casado con la tentadora que conoció en República Dominicana mientras participaba en el reality, ha continuado bromeando con el buen humor que la caracteriza sobre los problemas que sufre para tener hijos y además ha explicado que no tiene idea de casarse por ahora. "Mi familia es un poco conservadora en ese sentido y quieren que nos casemos primero, pero yo no quiero. Yo lo que quiero es tener un hijo", ha dicho tajante Marta, que ya había confesado en Supervivientes los problemas que tiene para quedarse embarazada y su idea de someterse a algún tipo de tratamiento hormonal para conseguirlo.

En uno de sus momentos de complicidad con Tania Medina cuando ambas eran parásitos de la edición, la también exparticipante de Gran Hermano se sinceró contando que aunque quería planear más pronto que tarde su boda con Tony su prioridad era la de convertirse en madre, una de las mayores ilusiones de su vida. "Quiero quedarme primero embarazada porque tengo dificultades. Tengo problemas y no quiero seguir aplazándolo porque no quiero tener que hacerme un tratamiento de fertilidad con 34 años. Si me lo tengo que hacer, que lo voy a tener que hacer, que sea cuanto antes", dijo Marta, entre lágrimas, a su compañera.

Aunque Marta y Tony se conocían por una amiga en común (Mayka, de La isla de las tentaciones), la pareja pudo tener más relación más gracias a su participación en la segunda edición de La casa fuerte, donde comenzaron a saltar las chipas entre ellos. Después de convivir juntos en Solos/as durante algunas semanas, ambos no han parado de mostrar en sus perfiles sociales lo mucho que se quieren y, a pesar de que muchos han dudado de la veracidad de su amor, los dos han dejado claro lo bien que se llevan y lo compenetrados que están. "Es el amor de mi vida. A veces tengo miedo a perderlo, pero vivir con ese miedo no es bueno. Tengo miedo a perderlo porque por fin he encontrado el amor de verdad", ha confesado Marta a sus seguidores.