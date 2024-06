Blanca Manchón, última expulsada de 'Supervivientes', tras 100 días de aventura en Honduras

Blanca Manchón ha sido la última expulsada de Supervivientes, tras el duelo con Marieta, compañera y rival en esta noche de eliminación. Con los nervios a flor de piel las dos consursantes han contado sentirses muy nerviosas ya que, tras cien días de concurso, la que venciera el duelo pasaba directamente a la final de esta reñida edición. La campeona olímpica de windsurf bromeaba con la presentadora del programa en Honduras, Laura Madrueño: "Necesito que me firmes algo de que no voy a volver. Tengo unos niños que me tienen que reconocer", haciendo ilusión a sus tres hijos.

'Lo he vivido todo'

La pesentadora le dedicaba dedicaba unas bonitas palabras: "Espero que hayas disfrutado tanto de tu concurso como nosotros, que ha sido maravilloso. Nos has regalado grandísimos momentos. Has sobrevivido una vez tras otra...". La deportista explicaba lo gratificante que ha sido para ella vivir esta experiencia y quiso dar las gracias al equipo del programa: "Sobre todo, las experiencias que nos hacen vivir. También a mis compañeros. Lo he vivido todo".

Su apoyo a Marieta, la única mujer en la final

Además, la campeona apoyaba directamente a Marieta, por ser "la última chica del grupo": "Confía en ti. Te has transformado, inspiras a un montón de gente. Sé tú y lucha la final, a tope". Finalmente, Blanca cogía el saco y abandonaba la palapa de 'Supervivientes', visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. Un ejemplo de resiliencia, superación, fortaleza y liderazgo, el que ha demostrado Blanca.

Su marido y sus tres hijos le esperan en España

Blanca comparte su vida con el también deportista Manuel Halcón, con el que mantiene una relación desde hace diez años. Él es su defensor en plató: es entrenador personal y practica atletismo, natación y fitness. Manuel y Blanca, que se hacen llamar ‘Padres de dragones’, han formado una preciosa familia con tres hijos. El mayor se llama Noah y tiene 6 años. Los dos pequeños, Enzo y Kai, son gemelos y acaban de celebrar su primer añito.