Miri y Blanca Manchón protagonistas de una descomunal bronca en 'Supervivientes'

Miri y Blanca Manchón, dos de las concursantes de Supervivientes, han sido las protagonistas de una tremenda discusión. El desencadenante de la bronca entre las dos ha sido unos comentarios que la influencer ha hecho con Marieta sobre la windsurfista que no han sentado nada bien a Blanca. Miri la calificaba de "loro y pepillo grillo": "Es lo que pienso. Te lo dije el otro día. Pienso que muchas veces actúas como tal porque no dices las cosas que tú piensas por miedo. O vas comentando lo que va diciendo todo el mundo. Sobre todo conmigo. Tú que te quejabas tanto que me metía en otras conversaciones, tú lo has hecho y mucho. Cuando tengo conversaciones con alguien siempre estás por detrás", explicaba Miri. "Repites todo lo feo que van diciendo", sentenciaba Miri.

Miri, sancionada de nuevo por saltarse las normas de 'Supervivientes'

Un momento muy tenso

Blanca confesaba en el directo desde Honduras que ella no está acostumbrada a este tipo de enfrentamientos y que si es pepillo grillo, lo reconoce y no tiene ningún problema en aceptarlo. Miri continuaba sin querer enterrar el hacha de guerra y Blanca Manchón bromeaba restándole importancia al asunto y sin querer entrar en el tema. Parece que la relación entre las dos concursantes no pasa por su mejor momento, teniendo en cuenta que todavía no se ha producido la unificación entre todos los supervivientes.

Conoce al atractivo marido de la 'superviviente' Blanca Manchón: entrenador personal y padre de sus tres hijos

No es la primera discusión entre ellas

Durante la gala en directo la audiencia ha podido ver unas imágenes inéditas de otra discusión que tuvieron, en esta ocasión en la palapa. El origen de esta bronca fue un comentario de Blanca que le sentó mal a Miri, que aseguró que había escuchado algo sobre la influencer en la boca de otro de los concursantes, Rubén.

"Si defendieras tanto a las mujeres no dirías estos comentarios", aseguraba Miri, para posteriormente añadir que le encanta comentar ese tipo de cosas. Blanca reiteraba que si sabía su historia y Miri hacía caso omiso de eso: "Metes mucho la oreja", le decía Miri a Blanca.