Miri, sancionada por saltarse las normas de 'Supervivientes'

La organización de Supervivientes ha decidido penalizar a Miri Pérez-Cabrero por incumplir las normas. La superviviente saltó la valla que separa a ambos equipos para recuperar a su coco Paolo, un movimiento que está totalmente prohibido en la isla. "¿Qué haces aquí, Miri?", le preguntó su rival Gorka. "Aquí no puedes estar, esta no es tu playa", le dijo Ángel Cristo. A pesar de su insistencia, Miri no consiguió lo que buscaba y acabó regresando con su equipo. "Estoy harta. Yo no quiero estar aquí, pero si me cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro", exclamó muy enfadada.

Horas después, Sandra Barneda comunicaba a Miri que iba a ser sancionada. "Esta tarde has incumplido las reglas saltándote la valla en busca del coco Paolo", dijo la presentadora. "Sí, soy consciente", respondió la concursante. "Entonces serás consciente de que vas a ser ser penalizada por haber incumplido las reglas de Supervivientes", prosiguió Barneda. "Sí, lo soy", afirmó Miri. "Pues cuando llegues a la playa verás tu sanción", añadió la presentadora, dejando en el aire el castigo que le depara.

Kiko Jiménez y Marieta fueron los encargados de entregar a Paolo a los miembros del otro equipo. "Dáselo, se lo merece", decía Marieta. "Yo no quiero ser partícipe de un secuestro", aseguraba Pedro García-Aguado. "¡Tenemos a 'free Paolo'!", bromeaba Aurah al coger el coco y esconderlo en su playa.

Esta no es la primera vez que Miri es sancionada, ya que fue nominada de manera disciplinaria tras participar con Aurah en el robo de dos bricks de leche y uno de zumo a la organización de Supervivientes. "Nos declaramos culpables de haber cometido el robo, teníamos muchísima hambre. Fue el último grado de supervivencia que se nos ocurrió. Ni se planeó ni se pensó, simplemente nos asomamos y entramos", dijo tras ser descubierta.