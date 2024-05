Ángel Cristo, expulsado de manera disciplinaria de 'Supervivientes' después de desaparecer tres horas

Las últimas horas en Supervivientes han estado marcadas por mucha tensión. La organización ha decidido expulsar a Ángel Cristo Jr. de manera disciplinaria después de que el concursante se saltara el perímetro de seguridad establecido por el programa. Cristo vagó durante tres horas por la isla sin que se supiera dónde estaba, una situación ante la que la organización tuvo que avisar a la Fuerza Naval de Honduras para que le buscara. "El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa. La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado" dijo Carlos Sobera al concursante.

La desaparición de Ángel ocurrió después de un durísimo enfrentamiento con Aurah Ruiz en el Puente de la Concordia, donde no lograron arreglar sus diferencias. Una discusión en la que se enfrentó además a Arkano y a Blanca Manchón, que le reprocharon sus comentarios. La tensión se desbordó cuando Aurah mencionó a la hija de Ángel, ante lo que este le reclamó que no volviera a nombrar a nadie de su familia. Tras un intercambio de descalificaciones, Ángel Cristo abandonó la playa y traspasó el perímetro del programa.

El presentador aseguró que esta situación ocasionó un grave problema de seguridad. "Supone una extrema peligrosidad porque es una zona que está llena de barrancos, oquedades en el terreno, fauna salvaje… y por tanto esto pone en peligro su vida y la del operativo que tuvo que participar en su búsqueda". Después de encontrarle la organización decidió aislarle mientras tomaban una decisión sobre su destino. Ángel Cristo pidió perdón por lo sucedido antes de saber que la sanción era máxima. "Quiero pedir disculpas a la organización, el programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente" dijo. Cuando conoció que se marchaba aseguró que lo que quería "era marcharse".

Un concurso marcado por la polémica

Termina así la participación de Ángel Cristo en Supervivientes, un andadura que se ha caracterizado sobre todo por los conflictos que ha protagonizado. Casi todos los concursantes han tenido problemas con el superviviente, aunque quizá el más grave fue con Arantxa del Sol. Aunque inicialmente se llevaban bien, la relación entre ambos cambió radicalmente hasta que ocurrió un incidente durante uno de los traslados. "Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito… Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido" explicó Arantxa.

A pesar de que Ángel aseguró que no se había sentido agredido por su compañera y no quería tomar medidas, la organización del programa decidió apartar a la concursante de las galas semanales. "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality" dijo.