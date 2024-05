El curioso souvenir con el que Ángel Cristo ha regresado de Supervivientes y la decisión de Arkano El público decidió que Blanca Manchón fuera la expulsada, aunque su salida no será inmediata

Después de los días más polémicos en Supervivientes, Ángel Cristo ha regresado a España después de haber sido expulsado de manera disciplinaria del concurso. El superviviente ha aterrizado en Madrid con un palo en forma de tridente, recuerdo seguramente de la experiencia que ha tenido que abandonar por la fuerza. Después de una fuerte discusión con Aurah Ruiz, Ángel traspasó el perímetro establecido por el programa, motivo por el que la organización tuvo que avisar a las autoridades para que le buscaran. Fueron tres horas de preocupación, tras las que fue encontrado, aunque dada la gravedad de lo sucedido se le sancionó con esta expulsión. A su llegada no hizo declaraciones acerca de la polémica, limitándose a responder con alguna sonrisa.

Así vivieron los compañeros de Ángel Cristo su desaparición en la isla de 'Supervivientes'

Tendrá que retomar así su rutina fuera de la isla, donde Arkano ha tomado una importante decisión. El concursante había activado el protocolo de abandono hace unos días, desesperado por las duras circunstancias que están afrontando. La visita de su madre y un mensaje de su novia le dieron energía y ha tomado la decisión de continuar la aventura. Lo hará además con todos sus compañeros, pues se unificaron ya en una sola playa para seguir la convivencia como un solo grupo. “Con la visita de mi madre la verdad es que me ha cargado de energía positiva, me ha cargado de tranquilidad, de esperanza y de fuerza, así que me quedo” señaló.

Sus compañeros aseguraron que se esperaban esta decisión, a pesar de que algunos apuntaron a que quizá había utilizado lo sucedido para generar pena en la audiencia. "Siempre te queda la duda de si está mal y se quiere ir, o si lo está usando como estrategia para darle importancia a lo duro que está siendo su concurso. Yo digo la verdad, no me lo creo" aseguró Kiko Jiménez. El rapero se enfadó con sus compañeros, comentando que si dudaban de sus intenciones también lo hacían de su ansiedad, algo que no le parecía justo pues algunos también la habían sufrido.

Reproches y dudas en medio de las que tuvieron que despedir a otro compañero. Blanca Manchón fue la elegida por la audiencia para abandonar Honduras, una expulsión que sin embargo, como supo en privado, solo será temporal. Dada la salida de Ángel Cristo se quedaba una plaza libre por lo que Blanca tendrá una nueva oportunidad. Se quedará sola en una playa y si logra que no la descubran se batirá con el próximo expulsado. Será así la audiencia quien decida entre Blanca y el eliminado, que puede ser Aurah, Kiko, Marieta y Gorka.

Este último tampoco está pasando por su mejor momento, asegurando que está al límite de sus fuerzas. Se derrumbó durante el directo y no pudo evitar las lágrimas, por lo que Laura Madrueño y otros compañeros corrieron a abrazarle. El concursante recibirá la próxima semana la visita de su novia, para que le de fuerza y energía en lo que resta de aventura.