Arkano pospone su decisión de abandonar ‘Supervivientes’

Tras dos días pendientes del posible abandono de Arkano, el rapero ha tenido una visita sorpresa que ha cambiado la opiniópn del rapero, al menos, de momento. Aunque no ha revelado su decisión final en cuanto a su futuro en esta edición de Supervivientes, decisión que comunicará en la gala del próximo jueves, sí ha podido disfrutar del cariño que tanto necesitaba de una de las personas más importantes de su vida, su madre, Tere. Su progenitora ha querdio viajar hasta Honduras para estar junto a su hijo en uno de sus momentos más difíciles en su concurso. Teres se podrá quedar durante dos dias en los Cayos Cochinos para transmitirle a Arkanotoda la energía que ahora mismo necesita.

Un reencuentro súper emotivo

Tere ha reconocido al persentador Carlos Sobera las ganas inmensas que tenía de encontrarse con su hijo. Y entonces ocurrió el esperado encuentro donde madre e hijo se fundieron en un cariñoso abrazo. El rapero no podía sentirse más feliz e incluso ha llorado de alegría. Si todo este cariño no fuera suficiente, el superviviente ha recibido también la llamada de su novia, Alazne, para darle mucho ánimo: "Quiero que creas en ti". Visiblemente emocionado, Arkano ha explicado a Sobera que esperará hasta el jueves para tomar la decisión de continuar o no en el reality.

Se activó el protocolo de abandono

Tras 75 días en Honduras, el hambre, el sueño y la falta de comodidades empiezan a hacer mella en los robinsones. Un cúmulo de desfavorecedoras circunstancias que hicieron que Arkano se derrumbase: “Me sabe mal estar así, no quiero que se preocupe mi familia. Quiero hablar con el programa, que me digan cuánto tengo que pagar por irme de aquí. No puedo más, es un infierno”, se explicó entre lágrimas.

Arkano activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes': 'No puedo más, es un infierno'

Necesita volver a terapia

El cantante, de 30 años, aseguró tambien que su mayor deseo en estos momentos era ponerse en manos de un profesional de la salud mental y volver a estar con sus seres queridos: “Pienso en el tiempo que no vuelve. Quiero aprovechar el tiempo que me queda con mis padres y mi novia. Estoy en bucle, intentando poner buena cara hasta que al final he explotado. Quiero irme, quiero volver, ir a terapia y arreglar muchas cosas. Lo necesito”. Ahora, la visita de su madre y la llamada de ánimo de su novia han podido cambiar el sentir del superviviente.