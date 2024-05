Arkano activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes': 'No puedo más, es un infierno' El rapero recibirá la visita de su madre en las próximas horas y el martes tendrá que anunciar su decisión final

Las condiciones de Supervivientes cada vez son más duras. Tras 75 días en Honduras, el hambre, el sueño y la falta de comodidades están empezando a hacer mella en los robinsones. Un cúmulo de desfavorecedoras circunstancias que ha hecho que el rapero Arkano se esté planteando abandonar. “Me sabe mal estar así, no quiero que se preocupe mi familia. Quiero hablar con el programa, que me digan cuánto tengo que pagar por irme de aquí. No puedo más, es un infierno”, ha relatado entre lágrimas.

El cantante, de 30 años, ha asegurado que su mayor deseo en estos momentos es ponerse en manos de un profesional de la salud mental y volver a estar con sus seres queridos. “Pienso en el tiempo que no vuelve. Quiero aprovechar el tiempo que me queda con mis padres y mi novia. Estoy en bucle, intentando poner buena cara hasta que al final he explotado. Quiero irme, quiero volver, ir a terapia y arreglar muchas cosas. Lo necesito”.

Unas palabras que han dejado muy preocupadas a Laura Madrueño y Sandra Barneda - las maestras de ceremonias del reality show - que le han intentado calmar y dar ánimos. “Eres un campeón y estás haciendo un concursazo. Eres increíble y tienes que seguir”, le decía Barneda desde plató. De la misma manera, algunos de sus compañeros de edición como Aurah Ruiz y Blanca Manchón no han podido evitar empatizar con la situación de Arkano y también se han acabado derrumbando al pensar en sus familias.

Finalmente, el artista ha llegado a un acuerdo con Sandra Barneda. La presentadora le ha dado 48 horas para reflexionar y si el próximo martes se sigue sintiendo abatido y sin fuerzas, tendrá la puerta abierta para regresar a España. En el caso de que esto suceda, el rapero será la tercera persona que abandona antes de tiempo esta edición del espacio del entretenimiento, puesto que Zayra Gutiérrez se tuvo que ir por una lesión y Carmen Borrego por un cuadro de ansiedad.

Supervivientes prepara una agradable sorpresa a Arkano

Lo que Arkano todavía no sabe es que Supervivientes le está preparando una sorpresa muy emotiva y especial. En su alegato el rapero ha explicado que echa mucho de menos a sus padres. Una pena que va a tener una pronta solución, ya que su madre se encuentra volando a los Cayos Cochinos para encontrarse con él. Una visita, que, con toda seguridad, le ayudará a recargar las pilas y sentirse más animado. ¿Servirá para que se quede y siga peleando por hacerse un hueco en la gran final?

