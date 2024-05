Jesé Rodríguez reacciona al accidente de su mujer Aurah en 'Supervivientes' y le manda un significativo mensaje

En los últimos días, se han producido varios sustos en Supervivientes 2024. El primero fue el desvanecimiento de Blanca Manchón después de estar más de dos horas pescando y sin comer. Tan solo dos días después, era Aura Ruiz la que protagonizaba una preocupante caída durante una de las pruebas del concurso. Una situación que alarmó muchísimo tanto a la organización del programa, como a los familiares de la superviviente. Su pareja, Jesé Rodríguez, reaccionó enseguida mandándole un mensaje de ánimo a su mujer y madre de su hijo, Nyan.

El exfutbolista ha querido mandar su apoyo a Aurah a través de su perfil público. Lo ha hecho con una fotografía de ella durante la prueba del concurso, minutos antes de caerse. Junto a la instantánea, el que fuera futbolista ha escrito un precioso mensaje definiendo a su mujer: "Mi guerrera", junto a un emoticono en forma de corazón de color rojo. Un texto escueto, pero con el que demuestra su amor y su apoyo incondicional a la superviviente.

Jesé y Aurah han demostrado que a pesar de sus altibajos en la relación, están más unidos y enamorados que nunca. Prueba de ello, es que aparte del mensaje, ha compartido una fotografía junto a su hijo viendo la última gala de Supervivientes 2024, evidenciando así lo orgulloso que se sienten de ella. Fue durante la prueba de localizaciones, que consistía en hacer un recorrido con grandes cubos de agua, a través de pasarelas y tocones clavados en la arena, para llenar dos cubas lo antes posible, cuando la participante perdía el equilibrio y se caía.

Entre gritos de dolor se tocaba el abdomen, mientras Pedro García Aguado corría a ayudarla. Tuvo que intervenir el equipo médico, que en seguida se la llevó de la playa y la trasladó al hospital como luego comentó Jorge Javier Vázquez. "Aurah se encuentra en observación. No tiene ninguna rotura y ha sufrido únicamente un golpe fuerte. Hemos escuchado sus lamentos durante el juego de localización, pero no tiene ninguna rotura, es la buena noticia" dijo Jorge Javier Vázquez cuando retomar la conexión. Por su parte, la presentadora Laura Madrueño aseguraba además que había sido un gran susto, pero que afortunadamente el equipo que tienen para cuidar a los concursantes acude de manera rápida cuando les necesitan.

Al principio del concurso, Aurah le explicó a su compañera y amiga Miri Pérez-Cabrero cómo había sido su historia de amor con Jesé: “Me casé hace tres años, fui madre antes de casarme. Me separé de él. Estuve un año y algo separada de él y volvimos”, confesaba la supervivientes e, incluso, confesó por qué a pesar de las idas y venidas que habían tenido, siempre regresaba con él: "Te voy a decir la frase porque me la dice él. Aun estando rodeados de muchas personas y teniendo a quien quisiera, no era más feliz que estando solamente con una persona que eras tú. Es lo que me ha pasado a mí que he estado con muchísimas personas, saliendo con amigas y al final no me ha llenado tanto que estar con él solo".

