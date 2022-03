Aurah, condenada a trabajos en beneficio de la comunidad por acosar al futbolista Jesé

La historia de amor entre Aurah Ruiz y el futbolista Jesé Rodríguez vive otro capítulo amargo en una relación llena de idas y venidas. Después del escándalo provocado por la última infidelidad del deportista, la canaria entró a formar parte de La casa fuerte, donde se ha descubierto que ambos siguen adelante con su relación. Ahora, en un momento de inestabilidad laboral de Jesé, que podría haber sido provocado por su intervención en dicho reality, otra noticia golpea la realidad de la pareja: Aurah ha sido condenada por un delito de acoso contra Jesé Rodríguez por unos hechos que se remontan al año 2018, cuando finalizaron su romance rodeados de escándalos. Según la Justicia, los comportamientos de la ex tronista efectivamente interferían en la vida de su pareja, impidiéndole continuar con su curso normal.

Aurah Ruiz ha tenido que abandonar La casa fuerte por motivos judiciales y se ha reencontrado con Jesé Rodríguez en la vista oral del juicio que ambos tenían pendiente por la denuncia de acoso del futbolista contra ella, delito del que Aurah ha resultado culpable. Según la Justicia, su castigo inicial ascendía a cien días labores en beneficio de la comunidad o a un año y tres meses de cárcel, en caso de que se negase. Finalmente, su condena será mucho menor porque los abogados de ambas partes han llegado un acuerdo, al haber retomado la pareja su relación sentimental y tan solo tendrá que cumplir con nueve días de trabajos.

¿Qué hechos han llevado a Aurah Ruiz a ser condenada por acoso?

En el momento en el que el jugador realizó la denuncia, afirmó que tuvo que soportar ataques constantes de la canaria a través de las redes sociales, incluso de forma indirecta. Además y sin salir de los medios digitales, la Audiencia también ha confirmado que Aurah solicitaba información a los seguidores de Jesé según los contenidos que publicase, entre los que destacan datos como su localización o con quién se encontraba. Una situación que se complicó aún más teniendo en cuenta la gran cantidad de seguidores que atesoran ambos.

Según el auto judicial, la constante investigación y acoso de Aurah Ruiz hacia Jesé Rodríguez habría impedido al futbolista llevar a cabo el transcurso normal de su vida. Un enfrentamiento del pasado en la que también entraba en juego el hijo que tienen en común, Nyan, quien ha sufrido problemas de salud desde que era un bebé a causa de una enfermedad que le obligó a estar durante meses ingresado en el hospital. Por este motivo, la canaria reclamaba al futbolista una mayor atención, incluso un mayor aporte económico para su mantenimiento. Sin embargo, a pesar de estos hechos y de los polémicos acontecimientos más recientes, Aurah y Jesé han salido de los juzgados de Gran Canaria cogidos de la mano despidiéndose con un beso y un abrazo. Eso sí, con el fin de que esta salida al exterior no interfiera en el paso de la canaria por el concurso, la ex tronista estuvo acompañada en todo momento por el personal de Mediaset y llevaba puestos unos enormes cascos con el fin de que no pudiera escuchar nada procedente del exterior.

